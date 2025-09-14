“Perché non vinciamo mai?”. È quello che si chiede il popolo del Pd ogni volta che si perde la tornata elettorale di turno. A cercare le risposte, usando l’ironia e l’affetto, ripercorrendo le tante mutazioni del partito, tra riforme contraddette e congressi eterni, è Antonio Ferrante con il suo libro “Perché non vinciamo mai. Analisi semiseria di un partito mai partito”.

Un libro che è anche un omaggio ai militanti, ai segretari di circolo, ai tesserati: quelli che parlano nelle assemblee e non vengono mai ascoltati. Tra comunicazione, leadership, identità e autoironia, il libro suggerisce che forse il problema del Pd non è tanto ciò che dice… ma il tono con cui lo dice. E se imparasse a prendersi un po’ meno sul serio?

“Perché non vinciamo mai?” sarà presentato alle 18 di mercoledì 17 settembre in piazzetta Bagnasco. A interagire con l’autore saranno: Isidoro Farina, Pietro Giammona, Lillo Pumilia, Maurizio Scaglione.





