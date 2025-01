C’è anche Santi Lo Tauro, presidente comunale di CNA Siracusa, tra i firmatari della petizione promossa da alcuni commercianti di viale Teocrito sulla revisione del tracciato delle attuali piste ciclabili.

“Avevamo avanzato alcuni dubbi sul reale rapporto tra i sacrifici da sostenere e gli effettivi benefici alla circolazione sin dal primo momento in cui abbiamo visto la realizzazione delle piste ciclabili in viale Teocrito – ricorda Santi Lo Tauro – certamente una presa di posizione non di tipo ideologico, vista l’idea che ha CNA rispetto all’incentivazione della mobilità dolce e dei trasporti pubblici, fondamentali per lo sviluppo di una grande città.”

“Quando però un servizio ha evidenti lacune e produce più danni che benefici, diventa necessario prenderne atto – prosegue Lo Tauro – ripartendo magari da quella concertazione che invece è mancata in fase di realizzazione, ascoltando anche le esigenze di chi in quelle zone ha investito nella propria attività, dando lavoro e fornendo servizi alla città”.

“Per questi motivi abbiamo deciso di firmare la petizione promossa dai commercianti e chiediamo all’amministrazione di avviare un tavolo di confronto per provare, insieme, a trovare soluzioni condivise, in grado di ridare ossigeno ai commercianti che hanno visto in questi mesi un calo di fatturato importante, senza sacrificare la rivoluzione della mobilità che sta interessando positivamente Siracusa” conclude Lo Tauro.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.