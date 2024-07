La petizione on line promossa dal blog “Sicilia in progress” per l’apertura al pubblico della stazione di Maredolce, sul passante ferroviario di Palermo, ha raggiunto e superato le 300 firme. Un risultato importante, per una iniziativa nata quasi per scommessa, dopo le numerose sollecitazioni dei cittadini del quartiere giunte alla pagina facebook Palermo in Progress. I palermitani, ed in particolare gli amici di Brancaccio, ci hanno creduto, sostenendo in massa la raccolta di firme on line su change.org.

Invitiamo chi ancora non l’ha fatto a firmare: saremo ancora più forti nel richiedere quello che spetta, di diritto, al quartiere.

Un risultato lo abbiamo già ottenuto: la promessa dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, di aprire la fermata entro l’anno . Ma non ci basta. A settembre riaprono le scuole e ricominciano i corsi universitari. Sarebbe bello, anzi giusto, che per allora questa stazione possa essere aperta. Si può fare. Si deve fare.

