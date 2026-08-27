Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”, mercoledì 26 agosto 2026 si è svolta a Petralia Sottana una partecipata visita guidata al Palazzo Pucci Martinez, storico edificio nel cuore del centro madonita e oggi sede della Presidenza e della Direzione dell’Ente Parco delle Madonie.

L’iniziativa è stata introdotta da Giuseppe Ferrarello, presidente del Parco delle Madonie, Pietro Polito, sindaco di Petralia Sottana, e Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia. La visita ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, accompagnati alla scoperta della storia e del patrimonio culturale e scientifico custodito all’interno del palazzo.





Per la parte storico-architettonica è intervenuto Leonardo Agueci, già procuratore della Repubblica, mentre Fabio e Alessandro Torre, geologi, hanno guidato i partecipanti nella nuova sezione geologica “Giuseppe Torre” del Museo Civico “Antonio Collisani”, ospitata proprio all’interno di Palazzo Pucci Martinez.

Il presidente del Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, ha espresso il proprio compiacimento per la riuscita dell’iniziativa e per il lavoro svolto dagli organizzatori e dai relatori:





“Sono particolarmente compiaciuto per la riuscita di questa serata e per la numerosa partecipazione che ha accompagnato la visita a Palazzo Pucci Martinez. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento agli organizzatori e ai relatori, che hanno saputo guidare con competenza, passione e chiarezza i tanti ospiti presenti, facendo conoscere la storia di questo straordinario palazzo e, al tempo stesso, il valore scientifico della nuova sezione geologica dedicata a Giuseppe Torre. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante aprire i luoghi della cultura e delle istituzioni alla comunità, trasformandoli in spazi di conoscenza, incontro e valorizzazione del nostro patrimonio. Il Parco delle Madonie continuerà a sostenere con convinzione queste occasioni, nelle quali storia, cultura, geologia e territorio si incontrano e raccontano insieme l’identità delle Madonie”.

Il Palazzo Pucci Martinez rappresenta uno degli edifici storici più significativi di Petralia Sottana. Situato lungo corso Paolo Agliata, nel cuore del centro storico, risale al 1719 e conserva ambienti di particolare pregio. Conserva saloni di rappresentanza, stanze affrescate, una cappella privata, decorazioni in stucco, arredi e apparati lignei, librerie e boiserie al piano nobile. Tra il 2013 e il 2017 è stato interessato da un importante intervento di restauro degli affreschi e degli arredi lignei.





Oggi Palazzo Pucci Martinez ospita la Presidenza e la Direzione dell’Ente Parco delle Madonie ed è anche sede di una sala destinata a convegni, esposizioni e iniziative culturali.

Al primo piano è stata allestita la nuova sezione geologica del Museo Civico “Antonio Collisani”, intitolata al geologo Giuseppe Torre, ulteriore elemento di valorizzazione di un edificio nel quale la memoria storica di Petralia Sottana dialoga con la conoscenza scientifica del territorio madonita.

L’iniziativa è stata curata da BCsicilia, in collaborazione com il Madonie Unesco Global Geopark, Comune di Petralia Sottana, Madonie Unesco Global Geopark, Museo Civico “A. Collisani” e Servizio Civile.

Luogo: Palazzo Pucci Martinez, PETRALIA SOTTANA, PALERMO, SICILIA

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