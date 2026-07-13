“L’annuncio dell’ondata di tagli da parte del grande colosso farmaceutico Pfizer per lo stabilimento di Catania che riguarderà ben 370 lavoratori (la maggior parte diretti in esubero strutturale e la restante interinali) non pone solo problemi di natura aziendale e legati al mondo del lavoro ma rappresenta l’ennesimo strappo economico e sociale al cuore produttivo di Catania e della Sicilia. Stiamo assistendo ancora una volta all’ennesimo copione: i grandi colossi internazionali arrivano, beneficiano delle risorse della nostra terra, delle agevolazioni e della nostra forza lavoro per poi lasciare deserto industriale e disperazione sociale. L’ incontro fissato per il prossimo 22 luglio deve rappresentare il tavolo della reale gestione di questa crisi, in cui far valere il pieno rispetto degli impegni presi dalla Pfizer con il paese e con la Sicilia in particolare. Riteniamo, in questo contesto ed in vista del tavolo di crisi, una necessaria presa di posizione da parte di tutti gli organi locali, primo tra tutti il nostro civico consesso, perché si faccia promotore di un tavolo di crisi permanente per difendere il diritto di tutti questi lavoratori e delle loro famiglie”.

Lo dichiara la coordinatrice Mpa Catania, Pina Alberghina.

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