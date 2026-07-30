“L’incontro di ieri non lascia dubbi. Pfizer ha deciso di abbandonare il sito di Catania. Non c’è nessuna volontà di riconversione produttiva così si confermano i licenziamenti e la volontà di cedere lo stabilimento. Dopo oltre sessant’anni di presenza in Sicilia, durante i quali ha costruito il proprio sviluppo grazie alle competenze e alla professionalità dei lavoratori, l’azienda sceglie di lasciare il territorio. Una scelta gravissima che ignora ogni responsabilità sociale e mette a rischio centinaia di famiglie”.

Lo dichiarano congiuntamente Carmelo Giuffrida (UGL Chimici), Jerry Magno (Filctem CGIL), Stefano Costa (Femca CISL) e Mimmo D’Antone (Uiltec UIL), al termine dell’audizione convocata dalla Terza Commissione Attività produttive dell’Assemblea regionale siciliana.





Le organizzazioni sindacali ringraziano Gaspare Vitrano e i deputati Salvo Tomarchio, Giovanni Burtone, Giuseppe Zitelli ed Ersilia Saverino per la tempestiva convocazione e il sostegno della vertenza.

Nel corso dell’incontro, presieduto dal deputato Gaspare Vitrano, l’amministratore delegato dello stabilimento di Catania, Giuseppe Campobasso, collegato da remoto, ha ribadito la linea aziendale confermando quanto già emerso al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pochi giorni fa.





“Il disegno è ormai evidente. – dichiarano ancora i rappresentanti sindacali -. Oggi si parla di 370 licenziamenti, ma è facile prevedere un futuro nero anche per i lavoratori che restano. Non permetteremo che uno dei più importanti siti industriali della Sicilia venga smantellato. Pfizer, che per anni ha investito su Catania solo il minimo indispensabile, oggi dimostra che l’unico obiettivo che intende perseguire è quello di fare cassa”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.