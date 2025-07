“ll nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne 2021-2027 può rappresentare un’opportunità rilevante per avviare una stagione di rilancio dei territori più fragili della nostra regione, purché venga attuato con metodo, equità e visione concreta dei fabbisogni territoriali”. Il presidente di FederTerziario Catania, Enzo Rindinella analizza i principali aspetti, mettendo in rilievo le possibilità in campo ma evidenziando anche le aree tematiche su cui occorre concentrare l’attenzione. “Certamente positiva l’impostazione multilivello e partecipata del Piano che favorisce un dialogo tra istituzioni (Stato, Regioni e Comuni)- premette Rindinella – utile a superare la frammentazione decisionale del passato. Inoltre, attraverso questo piano è possibile dare vita ad un focus su sanità di prossimità, istruzione e mobilità locale, per rispondere alle necessità reali delle comunità delle aree interne, spesso penalizzate dalla carenza di servizi essenziali. Una lacuna che è sotto gli occhi di tutti e che nece

Luogo: Catania

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.