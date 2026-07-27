La storica giostra dei giorni che precedono il Ferragosto avrà, in questo 2026, un cast particolarmente importante, con Francesco Arca nel ruolo di Ruggero, cui si uniranno oltre seicento figuranti “che renderanno la città una vera scenografia normanna e medioevale”. Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura, “Un’estate cadenzata da concerti per tutti i gusti e importantissimi spettacoli teatrali”: il 19 agosto debutterà in piazza Duomo il lavoro tratto da Gisella Calì dal best seller di Carla Maria Russo e il 12 settembre, nella Villa Romana del Casale, sarà la volta dell’Eneide diretta da Angelo D’Agosta. Una piece teatrale che, come ha sottolineato il regista, fa riflettere sulle guerre in corso nel mondo.

“Il Palio dei Normanni, la più importante manifestazione storica, in costume, del Sud Italia, inizierà il 12 agosto con la consegna delle armi, il 13 ci sarà la consegna delle chiavi e il 14, finalmente, la Giostra tanto attesa”.

Da anni regista dell’evento più importante di Piazza Armerina, Gisella Calì ha sottolineato come, quest’anno, il Palio – celebrato nel 2025 con un francobollo – abbia “un cast particolarmente importante di attori che si uniranno ai tantissimi figuranti, oltre seicento, e che renderanno questa città una vera scenografia normanna e medioevale”.

E tra gli attori, come già annunciato, ci sarà il celebre Francesco Arca nel ruolo di Ruggero.

Inoltre, per volere del sindaco Nino Cammarata, che guida l’amministrazione comunale, e di Ettore Messina, suo vice e assessore alla Cultura, in quest’estate 2026 saranno tantissimi gli appuntamenti pensati per la città cuore della Sicilia, centro d’attrazione non solo grazie al Palio e al Summer fest, ma anche per importanti riti religiosi, come la solenne processione ferragostana in onore di Maria Santissima delle Vittorie, e spettacoli teatrali di grande levatura.

“Piazza Armerina – ha sottolineato il Vicesindaco – oltre al Palio dei Normanni, che ormai tutti conosciamo, vedrà la propria estate cadenzata dal primo al trenta agosto e oltre da concerti per tutti i gusti: dai bambini con KPOP, ai giovani con Carl Brave, o con Francesca Michielin, fino ad arrivare a gruppi storici per tutte le età come i Nomadi, con il loro live tour che passerà da piazza Falcone e Borsellino il 19 agosto. Ma avremo anche il Garibaldi Jazz Street con tre appuntamenti, i Bellamorèa e il concerto di Lello Analfino, grande amico di Piazza Armerina. Per non parlare di un importantissimo spettacolo teatrale in prima assoluta, diretto dalla regista del Palio, Gisella Calì, ossia La sposa normanna, regina di Sicilia”.

Il lavoro, tratto dall’omonimo best seller di Carla Maria Russo, debutterà l’undici agosto in piazza Duomo come prologo al Palio, e l’altro atteso appuntamento è quello del 12 e 13 settembre nella Villa Romana del Casale per la ripresa di uno spettacolo che lo scorso anno ebbe un considerevole successo: l’Eneide.

“Il compito del Teatro – ha sottolineato Angelo D’Agosta, regista e protagonista del lavoro – è sempre quello di parlare agli uomini del proprio tempo. E in un momento storico come questo, in cui in tanti angoli del mondo scoppiano conflitti, con popoli che si uccidono tra di loro, il Teatro deve far riflettere, far ragionare. Da questo deriva la nostra volontà di mettere in scena a Piazza Armerina, quest’Eneide che grande successo ha avuto lo scorso anno nella rivisitazione in chiave drammaturgica, firmata da Giuseppe Lazzaro Danzuso, dei dodici libri del capolavoro di Virgilio”.

D’Agosta ha ricordato come del cast facciano parte, tra gli altri, “attori del calibro di Davide Sbrogiò, Giovanna Mangiù, Lorenza Denaro e del maestro Andrea Balsamo, che firma anche le musiche dello spettacolo”.

Il programma delle manifestazioni estive è stato presentato nei giorni scorsi nel Museo del Libro Antico, una delle tante meraviglie di Piazza Armerina: una biblioteca trasformata, grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura, in centro multimediale e che vanta oltre cinquemila volumi di grande valore artistico-culturale tra cui incunaboli, miniature, cinquecentine.

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