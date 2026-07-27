Il cinema torna a essere protagonista nel cuore storico di Marsala. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna, dal 2 al 6 settembre 2026, “Piazza Ranne – Marsala Film Festival”, la manifestazione ideata e promossa dall’Associazione Culturale Stazione Utopia, pronta a trasformare ancora una volta il quartiere San Francesco in un grande cinema a cielo aperto.

Importanti novità si preannunciano per l’edizione 2026. La manifestazione, realizzata con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Marsala, amplia infatti il proprio raggio d’azione mettendo a disposizione del pubblico ulteriori spazi rispetto alla passata edizione. Un percorso che coinvolgerà nuovi luoghi, sempre all’interno del quartiere San Francesco, rendendo ancora più ampia e partecipata l’esperienza del festival.





Dalle piazze agli angoli più suggestivi, il quartiere diventerà per cinque giorni una vera e propria cittadella del cinema, dove ogni luogo racconterà una storia. Una scelta, quella degli organizzatori, che conferma la filosofia alla base del progetto: non portare semplicemente il cinema in un quartiere, ma restituire il quartiere alla città attraverso il cinema.

Il cinema continuerà a rappresentare il cuore pulsante della manifestazione, ma il programma si aprirà anche ad altre forme artistiche. Accanto alle proiezioni e agli incontri con registi, attori e professionisti del settore, ci sarà spazio per il teatro, la musica e la fotografia, in un dialogo tra le varie arti che contribuirà ad arricchire l’offerta culturale e a coinvolgere un pubblico sempre più ampio. A questo si aggiunge che piazze, cortili e scorci del quartiere diventeranno così luoghi di spettacolo, confronto e creatività utilizzando il cinema e la cultura come strumento di rigenerazione urbana e sociale, restituendo alla città uno dei suoi quartieri più ricchi di storia e identità.





«Piazza Ranne vuole continuare a essere un luogo d’incontro – spiegano gli organizzatori – dove il cinema diventa uno strumento per stare insieme, riscoprire luoghi della città e creare nuove connessioni. Il quartiere San Francesco non è soltanto una location, ma il vero protagonista del festival».

La nuova edizione si prepara dunque a essere, ancora una volta, una festa popolare del cinema, capace di coniugare nostalgia e innovazione. Un appuntamento che punta a consolidare Marsala tra le città siciliane capaci di utilizzare la cultura come motore di partecipazione e valorizzazione del territorio.

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