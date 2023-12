PALERMO 14 DIC- “Esprimo piena soddisfazione per l’approvazione di un progetto di importanza strategica per lo sviluppo della Costa Sud e dell’intera città.” A dichiararlo è il Consigliere della Seconda Circoscrizione Giuseppe Piazzese, che continua: “Non appena verranno realizzati i lavori, sarà finalmente restituita fruibilità a un tratto di costa che ha una storia molto più longeva di tante altre”.

A intervenire è anche il Consigliere Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo, che dichiara: ”Stiamo dando alla Costa Sud una prospettiva raccontata fin qui solo a parole. Due punti ristoro, due aree verdi, due piscine all’aperto e soprattutto 117 posti barca da diporto trasformeranno un’area importante della città facendola tornare centrale nella vita economico-produttiva del territorio”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.