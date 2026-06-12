Palermo 12 giugno 2026 – Plauso di Cgil, Cisl e Uil Palermo alle forze dell’ordine e alla direzione distrettuale antimafia diretta da Maurizio de Lucia dopo il blitz di ieri. “L’operazione che ha portato ieri al fermo di otto persone, dei quali sei arrestate dalla Squadra mobile, e dal personale del commissariato San Lorenzo, e due dal nucleo Investigativo dei carabinieri, è un importante segnale di fiducia per i palermitani onesti – dichiarano i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil Palermo Mario Ridulfo, Federica Badami e Ignazio Baudo – Adesso occorre continuità, garantendo agli inquirenti tutti gli strumenti necessari per condurre le operazioni di intelligence e sgominare così ogni tentativo di ricostituzione del potere mafioso dei clan e dei loro accoliti. Alla magistratura e alle forze dell’ordine il ringraziamento delle lavoratrici e dei lavoratori e dei cittadini tutti. Lo stesso impegno chiediamo a tutte le altre istituzioni, perché occorre eliminare il brodo di coltura e le cause che consentono il nascere e il riprodursi di nuove leve mafiose”. Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro col ministro Matteo Piantedosi, in occasione del vertice che si terrà lunedì in Prefettura. Cgil Cisl e Uil, raccogliendo la preoccupazione di cittadini, lavoratori e aziende per l’escalation di violenze e intimidazioni mafiose che si continua a registrare ormai quotidianamente, ritengono importante la presenza del ministro ai lavori del comitato per l’ordine a e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto di Palermo per lunedì e, chiedono che una delegazione del sindacato possa essere ricevuta per un confronto su quanto sta accadendo in città.





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