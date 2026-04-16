La Direttrice Generale, Maria Grazia Furnari., ha nominato il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) che sarà presieduto da Roberto Agnello che sarà affiancato da Angela Di Stefano e Roberto Virzì.

All’insediamento erano presenti, insieme alla Direttrice Generale dell’AOUP, il Direttore Sanitario Lia Murè, il Direttore Amministrativo Sergio Consagra, la Direttrice dell’UOC Affari Generali, nonché direttrice facente funzioni dell’Area Risorse Umane, Silvia Salerno e il responsabile della Struttura Tecnica Permanente, Claudio Foresta.

L’OIV è chiamato a svolgere funzioni di monitoraggio del sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché di verifica della trasparenza, dell’integrità dei controlli interni e dell’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

“L’insediamento del nuovo OIV rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento dei sistemi di valutazione e controllo dell’Azienda – afferma la manager dell’AOUP -. Confidiamo che, grazie alle competenze dei componenti nominati, l’Organismo possa contribuire in modo significativo al miglioramento continuo delle performance e al consolidamento dei principi di trasparenza e responsabilità amministrativa».

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