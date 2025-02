“Il Pd ha presentato una interrogazione parlamentare per conoscere le strategie di azione che il governo regionale intraprenderà in merito allo scandalo delle liste di attesa manipolate al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. La Procura di Palermo e la Guardia di Finanza hanno accertato 132 episodi di irregolarità tra il 2019 e il 2023. Uno scandalo che colpisce i siciliani, troppo spesso costretti ad attendere mesi o anni per una visita”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare Pd all’Ars, Mario Giambona, ha annunciato di aver presentato un’interrogazione sullo scandalo delle liste di attesa che ha coinvolto il Centro Unico di Prenotazione (CUP) del Policlinico di Palermo Paolo Giaccone.





“Sono indignato. Quello che sta accadendo nel servizio sanitario nazionale (SSN) e nel servizio sanitario regionale (SSR) ha dell’incredibile – continua -. La notizia che otto dipendenti possano aver manipolato a loro piacimento le liste di attesa è un altro duro colpo per il sistema salute siciliano. Di questo passo rischiamo di dover addio alla sanità pubblica”.





Giambona conclude additando l’operato del governo guidato da Schifani sul tema della salute. “Il decadimento che sta subendo il SSR è da attribuire alla gestione sconclusionata portata avanti prima da Musumeci e adesso da Schifani. La scomposizione programmata della rete ospedaliera, il decadimento della medicina territoriale, le dimissioni dell’ex assessora Volo, e di molti alti dirigenti delle strutture sanitarie, rappresentano la mancanza di visione e organizzazione dell’azione politica della maggioranza di centro-destra, più attenta ai giochi di potere che al benessere dei cittadini”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.