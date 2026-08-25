Smentita delle dichiarazioni dell’on. Carlo Auteri su presunti accordi con la Lega

Il segretario nazionale facente funzioni della Democrazia Cristiana, Giampiero Samorì, e il commissario regionale per la Sicilia, on. Salvo Giuffrida, smentiscono con fermezza e senza alcuna possibilità di equivoco quanto dichiarato dal parlamentare regionale Carlo Auteri in merito a un presunto “accordo” tra la Democrazia Cristiana e la Lega in Sicilia.





Non esiste, non è mai esistito, e non è in discussione alcun accordo politico tra la DC e la Lega, né a livello regionale né a livello nazionale. La nota diffusa dalla Direzione nazionale al termine del Consiglio nazionale del 29 luglio scorso resta pienamente valida e vincolante per ogni articolazione del partito, nessuna esclusa.





La Democrazia Cristana ribadisce che ogni alleanza verrà decisa in occasione del Congresso Nazionale che si terrà a Roma il 25/10/2026

Giampiero Samorì — Segretario Nazionale f.f.

On. Salvo Giuffrida — Commissario Regionale Sicilia

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