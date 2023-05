Quasi 16 milioni di euro per pagare il beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per i l mese di aprile 2023. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato la somma a valere sul “Fondo regionale per la disabilità”.

Il contributo, pari a 15.774.101 euro, sarà ripartito alle nove Asp dell’isola in base alle richieste pervenute al dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali e tiene conto dei soggetti disabili gravissimi presenti sul territorio, un totale di 13.030 persone censite al 30 aprile 2023.

