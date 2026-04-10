Gli RSU Monacò e D’Antona del Coordinamento FP CGIL della Polizia Municipale di Palermo si dissociano dalle parole e dai commenti resi dal Comandante della Polizia Municipale nel corso di una intervista relativa al sequestro di 42 KG e 300 grammi di sostanze stupefacenti da parte degli operatori della Polizia Municipale rilasciata a Radio Time.

Seppur tali commenti sono stati espressi e giustificati da forma sarcastica, le donne e gli uomini della Polizia Municipale stessa, che operano quotidianamente nel territorio urbano e nel tessuto sociale che lo contraddistingue, li hanno segnalati alla FPCGIL come inadeguati e inopportuni.





Occorre ribadire che il seguito di un sequestro di sostanze stupefacenti, è caratterizzato da operazioni di Polizia svolte e portate a termine da Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale e dalla Procura della Repubblica di Palermo, pertanto, trattandosi di tematiche giudiziarie da una parte, e di problematiche sociali che riguardano la piaga della diffusione di sostanze stupefacenti nel contesto cittadino dall’altra, si ritiene inappropriato utilizzare forme sarcastiche anche e soltanto per commentare un fatto di cronaca così importante e che riguarda oltre gli operatori della Polizia Municipale, anche le altre Forze dell’Ordine e tutta la popolazione.





“Si conferma con orgoglio la professionalità con la quale le donne e gli uomini della Polizia Municipale di Palermo hanno condotto l’operazione di sequestro dell’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, e si esprime la stima e la vicinanza agli operatori che quotidianamente sono in strada al servizio dei cittadini per garantire a tutti sempre più sicurezza e vivibilità”. Concludono Monacò e D’Antona.

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