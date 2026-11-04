Sarà la prestigiosa Sala Magna del Complesso monumentale dello Steri, a Palermo, a ospitare lunedì 9 novembre l’appuntamento conclusivo di ‘Portali chiaramontani in Sicilia’, il percorso culturale che ha attraversato l’Isola per riscoprire e valorizzare una delle espressioni più significative dell’architettura medievale siciliana. L’incontro, in programma alle ore 10, vedrà protagonista Nicolò Fiorenza, ispettore regionale dei Beni culturali e autore di un saggio dedicato ai portali chiaramontani in Sicilia, che terrà una lectio magistralis.





Dopo le tappe di Naro, Favara e Mussomeli, il progetto approda nel luogo che più di ogni altro ne richiama il tema: lo Steri, simbolo della presenza e dell’influenza della famiglia Chiaramonte nella storia e nell’architettura della Sicilia medievale. Un contesto di particolare prestigio per concludere un itinerario di conoscenza che ha messo in relazione monumenti, storia e identità dei territori. L’incontro sarà arricchito dagli interventi di Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Michelangelo Gruttadauria, presidente del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Palermo, e Mauro Visconti, direttore del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo.





Promosso dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e realizzato dall’Istituto Culturale Musicale Italiano Alessandro Scarlatti, il ciclo di incontri si è svolto con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Università degli Studi di Palermo, del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti e dei Comuni di Agrigento, Favara, Naro, Mussomeli, Licata e Marsala.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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