Viaggia a vele spiegate l’organizzazione del workshop di apprendimento partecipativo in programma sabato prossimo al porto di Palermo (dalle ore 14 alle 17 – banchina Sammuzzo) nei locali del “Centro Studi Cedifop”, ente di formazione professionale di subacquea industriale.

Il workshop, dal titolo “Sostenibilità del mare e del turismo. Costruiamo insieme un gioco di apprendimento”, è basato sulla co-costruzione di un gioco con focus su due aree-chiave per la sostenibilità quali attività marittime e turismo. Tre gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU), sui quali si concentreranno le interazioni: Goal 7 “Energia pulita e accessibile”, Goal 12 “Consumo e produzione responsabili” e Goal 14 “Vita sott’acqua”.

Attraverso il gioco, nel corso del workshop, con quiz e carte di imprevisti, verranno affrontati diversi concetti chiave finalizzati a stimolare i partecipanti a confrontarsi con le sfide della sostenibilità in circostanze simili a quelle reali.

Nelle aule del “Cedifop”, dove sono stati allestiti i tavoli da gioco, sono previsti momenti di discussione, condivisione e proposte. Con questo workshop, gli organizzatori intendono contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030 con un evento di costruzione di un gioco da tavolo, di contest on line e di altre attività finalizzate a stimolare forme di consapevolezza e di apprendimento attivi.

Oltre al Cedifop, che ha messo a disposizione i locali del suo Centro Studi, hanno inoltre collaborato all’organizzazione dell’evento: Skills together, Tour X, Push e Aisa, tutti con l’intento di ripetere il successo ottenuto da “Angle”, il gioco di educazione finanziaria conclusosi nel 2023 e inserito dall’agenzia nazionale “Indire” tra le best practice e di cui Skills together è stato partner.

La partecipazione al workshop è aperta a tutti ed è completamente gratuita.

Luogo: Porto di Palermo, Banchina Sammuzzo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

