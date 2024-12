Si è svolta oggi nella sala monumentale futurista dello storico Palazzo di Poste Italiane a Palermo la presentazione del progetto di sostenibilità e solidarietà Ri-Giochi@mo, che ridona vita ai giocattoli usati. Grazie alla generosità dei bambini delle scuole primarie di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania e da quest’anno anche Trapani, al contributo operativo della CRI di Caltanissetta e al supporto logistico di Poste Italiane, tanti bambini meno fortunati riceveranno un dono speciale.

Il progetto, nato nel Nisseno, vede oggi cinque città coinvolte che calendarizzano diverse iniziative di solidarietà.

Per l’edizione di quest’anno a Caltanissetta la raccolta dei giocattoli è stata estesa a tutti gli istituti scolastici della città, anche quelli superiori.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti di Poste Italiane e organizzatori del progetto che hanno illustrato come è nata l’idea e come si è sviluppata nel tempo, coinvolgendo sempre più istituti e raccogliendo sempre più giocattoli. Nell’ultima edizione sono stati raccolti in totale circa 10mila giocattoli che gli operatori della Croce Rossa di Caltanissetta hanno confezionato in oltre mille pacchetti dono.

“Ri-giochi@mo è un progetto nato a vocazione ambientale, come sistema di certificazione e implementazione della raccolta differenziata. Salvo trasformarsi in poco tempo in un’iniziativa a più ampia responsabilità sociale. Che oggi si pone l’obiettivo di sensibilizzare tutti sull’impatto che determinate azioni, seppur piccole come quella di donare anche solo un giocattolo, possono avere sull’ambiente e in generale sull’uomo. Il progetto insegna la solidarietà e la sostenibilità. La bellezza di non inquinare e donare qualcosa che porterà un sorriso in tante famiglie meno fortunate” – ha dichiarato l’ideatore di Ri-giochi@mo Giuseppe Cannavò.

“In Italia, secondo recenti stime, attualmente sono più di un milione i bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta, privi del necessario e tanto più di giocattoli. Regalare un giocattolo a chi non avrebbe nulla da Babbo Natale diventa dunque un gesto di solidarietà. Alleviare le vulnerabilità, in particolare quelle dei minori, è una della mission principale della Croce Rossa Italiana. I volontari di Caltanissetta si adopereranno per rendere più lieto il giorno dell’Epifania, giornata in cui saranno distribuiti i giocattoli ai bambini delle nostre famiglie fragili del territorio. Ri-giochiamo inoltre è un progetto con una valenza di sostenibilità e circolarità che punta a ridurre la quantità di rifiuti generati. Moltissimi giocattoli, infatti, vengono buttati via seppur ancora funzionanti, la possibilità di una seconda vita consente dunque di evitare che finiscano in discarica, senza possibilità di essere riciclati” – ha dichiarato la presidente della Croce Rossa Caltanissetta Sonia Bognanni.

“L’adesione di Poste Italiane anche quest’anno conferma l’entusiasmo con cui l’azienda dà il proprio piccolo ma importante contributo a questa iniziativa di valore. Tutto il personale coinvolto, soprattutto i portalettere sul territorio, si sente partecipe con grande trasporto di un progetto a sostegno dei bambini meno fortunati. Io stesso come papà ho partecipato anche in prima persona con la mia famiglia esaudendo qualche desiderio speciale” – ha dichiarato il responsabile Qualità Area Logistica Sicilia di Poste Italiane Carlo Di Pasquale.

Nei prossimi giorni, quindi, i portalettere si recheranno nelle scuole delle cinque città siciliane per raccogliere i giocattoli – selezionati per essere donati con il cuore e in ottimo stato – che i bambini di tutte le fasce d’età avranno scelto e impacchettato. Magari accompagnati da un messaggio scritto su un biglietto per l’amichetto “sconosciuto”. I giocattoli, dopo essere stati verificati e confezionati, saranno poi ridonati, grazie alla Croce Rossa di Caltanissetta durante le prossime festività. A Palermo in particolare i giocattoli andranno in dono ai bambini della Kalsa attraverso l’associazione delle Artigianelle figlie di Sant’Anna durante la festa “Una pignattata per papà”.

Il giorno della Befana sarà inoltre organizzato a Caltanissetta un grande evento in Corso Umberto e nell’occasione saranno distribuiti parte dei giocattoli alle circa mille famiglie coinvolte nel progetto.

Istituti, famiglie e bambini che volessero aderire autonomamente potranno contare sulla logistica di Poste Italiane, previo contatto via mail ad antonella.delsordo@posteitaliane.it .

