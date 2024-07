La Giornata Mondiale della Popolazione, celebrata ogni anno l’11 luglio, ha l’obiettivo di sensibilizzare il mondo sulle questioni relative alla popolazione globale. Questa giornata è stata istituita nel 1989 dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), in seguito al successo della Giornata dei Cinque Miliardi, tenutasi nel 1987 quando la popolazione mondiale ha raggiunto i cinque miliardi. La Giornata Mondiale della Popolazione offre l’opportunità di riflettere su questioni critiche legate alla popolazione, come la povertà, la salute, l’istruzione, l’uguaglianza di genere e lo sviluppo sostenibile. L’aumento della popolazione crea sfide per le infrastrutture, le risorse naturali e lo sviluppo economico, mentre allo stesso tempo offre opportunità per l’innovazione e il progresso sociale.

Nel 2024, questa giornata si concentra sul tema “Potenziamento dei giovani per un futuro sostenibile”. I giovani rappresentano una parte significativa della popolazione mondiale e il loro potenziamento può portare a cambiamenti positivi per l’intera società. L’accesso all’istruzione, alla salute e alle opportunità di lavoro sono elementi chiave per migliorare la qualità della vita e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. La Giornata Mondiale della Popolazione 2024 invita i governi, le organizzazioni e gli individui a investire nei giovani, a promuovere politiche che garantiscano l’uguaglianza delle opportunità e a creare un ambiente in cui i giovani possano prosperare e contribuire alla società. Solo supportando i giovani possiamo sperare in un futuro in cui i bisogni della popolazione saranno soddisfatti in modo sostenibile ed equo. Utilizziamo questa giornata per riflettere sulle sfide e sulle opportunità che derivano dalla popolazione mondiale e per impegnarci a creare un futuro migliore per tutti.

Leonardo Curatolo

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.