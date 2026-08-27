Bagheria, l’ente di formazione Agriconsulting avvia “Apayaye”: iniziativa socio-educativa gratuita per supportare ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Da Ottobre, Agriconsulting darà il via alla 2^ parte del progetto “Apayaye”, rivolta a docenti, famiglie e studenti mediante percorsi formativi gratuiti mirati alla prevenzione della dispersione scolastica e al supporto di giovani studenti BES.





L’ente di formazione AgriConsulting, attivo ormai da quasi un ventennio in Sicilia, avvia il progetto “Apayaye”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – PNRR, nell’ambito degli interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore. L’iniziativa di AgriConsulting si sviluppa in partnership con la Società Cooperativa Sociale a r.l. “La Giostra della Vita” e Bocs APS.

Erroneamente si associa sovente il concetto di povertà educativa esclusivamente ad una mancanza di natura economica, in realtà si tratta più di carenza di opportunità, competenze, stimoli e strumenti che permettano ai ragazzi di crescere, formarsi e realizzare il proprio potenziale. Ad esser colpiti non sono solo gli studenti, ma l’intero ecosistema che li circonda: famiglia, scuola e territorio.





Apayaye, dallo slang tormentone diffuso tra giovani e giovanissimi su TikTok, si configura come un progetto strutturato per contrastare proprio questo tipo di difficoltà, attraverso l’azione su più livelli. Si tratta di un sistema integrato che agisce sui tre pilastri della comunità educante: i ragazzi, chi li educa e coloro che li accompagnano. Il progetto punta a costruire competenze durature, non solo a “tamponare” un disagio, e coinvolge la comunità educante nel suo insieme in un percorso strutturato in 3 corsi:

1. Rafforzamento attori del processo educativo – 40 ore a edizione (2 edizioni rivolte a 20 + 20 soggetti tra Operatori, Docenti, Insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado, 11 – 17 anni) → agisce sulla scuola, rafforzando le competenze di chi quotidianamente sta in classe. Perché un docente preparato a livello relazionale intercetta prima il disagio e previene l’abbandono.

2. Lo zainetto dei saperi – 60 ore a edizione (2 edizioni rivolte a 20 + 20 genitori di studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado con BES, 11 – 17 anni) → agisce sulla famiglia, dando strumenti concreti per accompagnare la crescita dei figli con più sicurezza. La famiglia è il primo contesto educativo: se i genitori sono attrezzati, il divario educativo si riduce a monte.





3. Sistemi produttivi territoriali – 50 ore a edizione (2 edizioni rivolte a 20 + 20 studenti di scuola secondaria di secondo grado, 15 -17 anni) → agisce sul territorio e sul futuro dei ragazzi, contribuendo al loro orientamento consapevole verso il futuro con percorsi formativi professionalizzanti.

I corsi si fondano su un principio comune: la consapevolezza che agire sul singolo ragazzo non sia sufficiente. Se si vuole davvero ridurre la povertà educativa bisogna rafforzare tutta la rete che lo sostiene: chi insegna, chi cresce, chi lo prepara al futuro. I risultati si possono ottenere con un percorso specifico per ciascun attore, coerente con il contesto territoriale (in questo caso il Distretto Socio Sanitario 39 – Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia).

N.B. I corsi saranno tutti gratuiti.





ISCRIZIONI APERTE. Inizio corsi autunno 2026 (sarà possibile iscriversi entro il 30 Settembre)

Presso la sede di AgriConsulting, via Diego D’Amico 87, 90011 Bagheria (PA)

Info: https://www.agriconsultingsnc.it; corsi@agriconsultingsnc.it; 389 114 4008

Luogo: AgriConsulting, via Diego D’Amico, 87, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

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