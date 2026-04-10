Sabato 11 aprile 2026, il Barbera Center di Santa Margherita di Belice si prepara a ospitare un appuntamento cruciale per il Campionato Nazionale di Powerchair Hockey serie A2 (stagione sportiva 2025/2026). I padroni di casa dei Leoni Sicani scenderanno in campo per una doppia ed entusiasmante sfida valida per la 7ª e 8ª giornata di campionato, affrontando la formazione dei Friul Falcons di Udine. La doppia sfida contro i friulani sarà un crocevia fondamentale per la stagione agonistica.







L’evento, tuttavia, non sarà unicamente all’insegna dell’agonismo e della competizione sportiva. La giornata si aprirà con un momento di straordinario valore sociale per l’intero territorio. Alle ore 10:30 si terrà infatti la cerimonia di inaugurazione del nuovo pulmino attrezzato della squadra, un traguardo essenziale per garantire la mobilità degli atleti. Il progetto è stato realizzato grazie al fondamentale contributo della Fondazione Grimaldi, con la partecipazione e il sostegno dell’ODV Orazio Capurro di Sciacca e della Caritas Diocesana di Agrigento e a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto sulla piattaforma di crowdfunding Rete del Dono.





All’inaugurazione sarà presente anche Sua Eccellenza Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per la comunità. «L’inaugurazione di questo pulmino rappresenta un punto di svolta per la nostra squadra – dichiara la vicepresidente dell’APS ASD Leoni Sicani, Francesca Massimino –. La logistica e le trasferte sono spesso l’ostacolo più grande per lo sport paralimpico. Grazie alla Fondazione Grimaldi, a Orazio Capurro ODV, alla Caritas e a tutti i coloro che ci hanno sostenuto, oggi non festeggiamo solo l’arrivo di un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio strumento di libertà e inclusione per i nostri ragazzi. Scenderemo in campo contro i Friul Falcons con una carica emotiva ancora più forte».





A seguire, l’attenzione si sposterà sul terreno di gioco per il fischio d’inizio del primo scontro diretto di giornata: Leoni Sicani vs Friul Falcons di Udine. Nel pomeriggio, prima di tornare a incrociare le mazze, ci sarà spazio per l’intrattenimento e il senso di appartenenza. Alle ore 14:30, il cantautore Giovanni Montalbano si esibirà dal vivo, cantando l’inno ufficiale della squadra, “I Leoni Siamo Noi”, per caricare atleti e tifosi in vista del secondo match, previsto subito dopo a campi invertiti (Friul Falcons vs Leoni Sicani).

La cittadinanza, i media e tutti gli appassionati sono invitati a partecipare al Barbera Center per sostenere i ragazzi e vivere insieme una giornata che unisce grande sport e solidarietà.





Evento:

Data: Sabato 11 aprile 2026

Luogo: Barbera Center, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina 2/a – 92018 Santa Margherita di Belice (AG)

Ingresso: Libero e gratuito

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