Un pranzo di Natale, solidale, per ottanta persone sole e bisognose, è stato organizzato dall’ I.i.s “Leonardo” sede Mazzei in collaborazione con la Cri, comitato jonico etneo. Un’iniziativa che, attraverso un momento di convivialità, ha voluto offrire una giornata di serenità a chi ne ha più bisogno, in un clima di calore e solidarietà, facendo vivere loro il vero spirito natalizio.

Inclusione e servizio sono state le parole chiave del progetto, ovvero un pranzo solidale offerto alle persone più bisognose, meno abbienti, un’iniziativa che riempie il cuore di gioia e che incarna i valori che, soprattutto in questo periodo dell’anno, dovrebbero essere ricordati e praticati più spesso.

Un’iniziativa di volontariato che guarda all’altro volendo coccolare e, in un certo senso, anche viziare, chi di vizi non se ne può più permettere. Con il pranzo solidale sono state accolte nella mensa della sede del Mazzei, 80 persone, provenienti dall’ area ionico etnea, sole, bisognose e meno abbienti, alle quali donare un posto a tavola, calore umano e solidarietà, è stato, a detta del dirigente scolastico Tiziana D’ Anna, il gesto più bello di questo Natale.

“Il Natale -ha detto la preside D’ Anna- è regalare un sorriso, ecco perché, quando il presidente della Cri, comitato ionico etneo, Alessio Tedesco, mi ha proposto quest’ iniziativa, ho subito accettato, perché aderisco sempre alle iniziative di solidarietà del territorio e mi piace trasferire ai miei studenti, la necessità di essere solidali con chi ne ha più bisogno. Oggi, oltre me a servire ai tavoli, ci sono stati anche alcuni dei miei studenti e dei miei docenti, perché la comunità scolastica del Leonardo mette da sempre in atto azioni di questo genere, nella consapevolezza che nel percorso di crescita di tutti quanti noi, fa bene regalare un sorriso ai più bisognosi”.

I volontari della Cri guidati dal loro presidente Alessio Tedesco, coadiuvato da Enza Maria Vattiato, membro del Consiglio direttivo referente delle attività sociali, hanno accolto gli speciali ospiti, addirittura hanno previsto un servizio di trasferimento, con mezzi della stessa Cri, per i soggetti non auto muniti o non autosufficienti ed hanno colorato di gioia e serenità questo momento conviviale con l’animazione. I volontari in sinergia con gli studenti dell’istituto hanno addobbato alcuni spazi, hanno cantato tutti insieme, ballato, giocato a tombola e gustato un ottimo pranzo preparato dal personale addetto alla mensa dell’istituto giarrese che è stato servito personalmente dalla preside accanto ai volontari ed agli studenti, che alle varie portate, hanno saputo unire un enorme sorriso che scalda sempre il cuore.

“L’invito al pranzo solidale offre ai più bisognosi che accogliamo-ha detto Alessio Tedesco- l’opportunità di trascorrere una giornata all’insegna della condivisione e di beneficiare di un pasto dignitoso che va dall’antipasto al dolce, il pranzo solidale è servito dagli studenti della scuola e dai volontari della Croce rossa italiana che hanno scelto di dedicare il loro tempo a coloro che hanno bisogno di aiuto fattivo e concreto. Il Natale – ha concluso- non è un momento da festeggiare ma per l’ I.i. s Leonardo e la Cri è un momento da condividere”.

Giarre, 21.12.24 U.S /P.T





Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.