Precari sanità, il Nursind firma il protocollo

di Press Service

04/04/2023

Il sindacato Nursind-Cgs ha firmato il protocollo d’intesa dell’assessorato regionale alla Salute sui precari della sanità. “Alla luce della proposta fatta dall’assessore – scrive il sindacato – e dopo un confronto avvenuto a stretto giro nelle scorse ore con le segreterie territoriali, abbiamo avuto modo di valutare con attenzione il documento proposto. La segreteria regionale Nursind-Cgs ha dunque deciso di sottoscrivere per senso di responsabilità il protocollo d’intesa, per impartire nel breve gli atti di indirizzo in merito alle tanto attese stabilizzazioni del personale precario della regione Sicilia, fermo restando che terremo alta l’attenzione sugli amministrativi. L’interlocuzione tra le parti prosegue, sulla base del confronto delle reciproche istanze e rappresenta un punto importante che segue la firma dell’accordo relativo alle stabilizzazioni avvenuto il 31 marzo 2023 degli oltre 4.000 precari della sanità”.

