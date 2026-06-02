Si arricchisce il cast della quinta edizione del Premio delle Eccellenze della Danza 2026 con la presenza di Elena D’Amario. Dopo l’annuncio della partecipazione di Eleonora Abbagnato, il prestigioso riconoscimento accoglie dunque un’altra protagonista d’eccezione della scena tersicorea nazionale e internazionale. L’evento si terrà il prossimo 3 giugno alle ore 21 nello storico Teatro Bellini Sangiorgi di Catania, confermandosi tra gli appuntamenti culturali più attesi dedicati all’arte della danza.

Artista apprezzata a livello internazionale, per oltre 10 anni prima ballerina della prestigiosa Parsons’s Dance Company e oggi membro del suo consiglio direttivo Elena D’Amario riceverà il premio per il talento, il percorso artistico e il contributo dato negli anni al mondo della danza. La ballerina e coreografa rappresenta una delle personalità più influenti e seguite del panorama italiano.

A condurre la serata saranno il soprano Katia Ricciarelli e Sabino Lenoci, direttore del magazine internazionale “L’Opera”, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra emozioni, arte e grandi protagonisti della danza mondiale. La regia dello spettacolo sarà curata da Alessandra Panzavolta, regista e coreografa stabile dell’NCPA di Pechino, garanzia di eleganza e qualità artistica per una produzione di respiro internazionale.

Ideato da Vincenzo Macario e Antonio Desiderio, il Premio delle Eccellenze della Danza si è imposto negli anni come uno dei riconoscimenti più autorevoli del settore, celebrando interpreti e personalità che hanno lasciato un segno significativo nel panorama coreutico internazionale. Dopo le passate edizioni tra Noto e Palazzolo Acreide, la manifestazione torna per il secondo anno consecutivo nella città di Catania, rafforzando il legame con la Sicilia e con il suo patrimonio artistico e culturale.

Nel corso degli anni il premio ha celebrato figure di assoluto prestigio come Julio Bocca, Oriella Dorella, Vladimir Malakhov, Viviana Durante e Giuseppe Picone, confermando la vocazione internazionale della manifestazione. Anche l’edizione 2026 renderà omaggio ai grandi protagonisti della danza mondiale, valorizzando talento, disciplina e carisma di artisti che continuano a ispirare il pubblico e le nuove generazioni.

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