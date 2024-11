Sabato 23 Novembre scorso si è rinnovato l’appuntamento con la Cerimonia di Premiazione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”, giunto alla Quattordicesima Edizione. Il certamen letterario, promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – S. Venera di Trappitello Taormina (ME), guidata dal Sac. Padre Tonino Tricomi, è organizzato da Massimo Manganaro, Gioacchino Aveni, Agnese D’Amore e Massimo Mobilia. Un concorso consolidato e di prestigio, al quale hanno partecipato Poeti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Alla Cerimonia non poteva mancare la Commissione Giudicatrice, composta da: Rosa Maria Di Salvatore, poetessa sensibile, presente con le sue liriche in autorevoli antologie e riviste, ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti e pubblicato svariate sillogi; Salvatore Puglia, stimatissimo poeta il cui nome figura nel “Dizionario Bibliografico e Critico degli Autori ed Artisti Italiani”, ha pubblicato vari libelli di Poesia; Maria Lidia Simone, poetessa e pittrice, Cavaliere dell’Arte e vincitrice del Leone di San Marco alla Biennale di Venezia, dell’Oscar d’Oro nelle Canarie e del Nobel Internazionale d’Arte; Teresa Vadalà Fierro, poetessa sopraffina, autrice di testi teatrali, vincitrice di numerosissimi premi internazionali, ha pubblicato diverse raccolte poetiche.

Alla presenza dell’Assessore del Comune di Taormina Giuseppe Sterrantino, dinanzi a un pubblico numeroso, sono state premiate le Opere in Versi vincitrici e i loro autori:

– Poesia in Lingua Italiana a tema religioso:

1) Rita Muscardin (Savona), Resta ancora il mare;

2) Stefania Iannò (Roma), Il vento dell’Amore;

3) Ex aequo – Federico Guastella (Ragusa), A Maria, Madre Celeste;

3) Ex aequo – Rita Arrabito Latina (Siracusa), Eternità di Dio;

Menzione d’Onore a Gioacchino Di Bella (Salemi, TRAPANI), Insegnami;

Menzione di Merito a Sergio Santoro (Lecce), Pietà.





– Poesia in Lingua Italiana a tema libero:

1) Aurora Carbone (Messina), Nel vento, la tua voce…;

2) Salvatore Gazzara (Messina), La grande lanterna;

3) Giuseppina Di Franco (Francavilla di Sicilia, MESSINA), Il vecchio e l’uccellino;

Menzione d’Onore a Paola Cozzubbo (Macchia di Giarre, CATANIA), Accadrà ancora (In ricordo di Giulia Cecchettin – 18 Novembre 2023);

Menzione di Merito a Laura Tonelli (Zelarino, VENEZIA), Notti di luna.





– Poesia in Vernacolo Siciliano a tema libero o religioso:

1) Ex aequo – Amico Salvatore (Caltanissetta), Timpùna d’infinitu;

1) Ex aequo – Zina Ferrara (Trappitello Taormina, MESSINA), Iutimi Tu, Signuri;

2) Francesco Vasta (Riposto, CATANIA), U ricoddu da’ nanna;

3) Chiara Corinne Amico (Caltanissetta), L’àrma;

Menzione d’Onore a Maria Adele Anselmo (Palermo), A me patri, l’amuri miu;

Menzione di Merito a Salvatore Vicari (Ragusa), Ciusciu r’aternu.





– Poesia Breve in Lingua Italiana o Vernacolo Siciliano a tema libero:

1) Salvatore Consoli (Messina), A l’amuri meu;

2) Giusi Baglieri (Catania), Nzonnu;

3) Grazia Dottore (Messina), La vita;

Menzione d’Onore a Pasquale Ermio (Messina), Oltre il tramonto;

Menzione di Merito a Letizia Di Grande (Taormina, MESSINA), Donna.





– Poesia in Lingua Italiana o Vernacolo Siciliano a tema libero o religioso (Juniores):

1) Emanuele Filocamo (Taormina, MESSINA), La Madonnina del Presepe;

2) Paolo Longo (Taormina, MESSINA), Nonno;

2) Mia D’Amico (Trappitello Taormina, MESSINA), Un mondo migliore;

3) Lucrezia Farfaglia (Taormina, MESSINA), La vita e l’uomo.





Premio Speciale “Parrocchia Sacro Cuore di Gesù” a Valeria Salvo (Cimitini, AGRIGENTO), ‘Nnarrè un soffiu di cannila;

Premio Speciale “Padre Salvatore Arcidiacono” a Edda Sciuto (Calatabiano, CATANIA), ‘A nespula;

Premio Speciale “Mater Dei” a Stefania Raschillà (Genova), Non è tardi;

Premio Speciale “Primi Versi” a Ludovica Caruso (Chianchitta Giardini Naxos, MESSINA), La mia stagione preferita;

Premio Speciale “Piccoli Poeti” a Wijdane Marouf (Trappitello Taormina, MESSINA), Il mare;

Premio Speciale “Rime di Pace” a Francesca Pavone (Trappitello Taormina, MESSINA), La guerra;

Premio Speciale “Juniores” a Gaia Di Dio (Taormina, MESSINA), Madonna Adorata;

Premio Speciale “Juniores” a Domenico Gullotta (Trappitello Taormina, MESSINA), ‘A Sicilia.





Il prestigioso “Exellence Award”, assegnato al Poeta che ha ricevuto il maggior numero di voti, è andato all’autrice ligure Rita Muscardin.

La serata è stata impreziosita dalle esibizioni della Maestra Agnese D’Amore, che ha accompagnato con piano e voce il Soprano Maria Eugenia Maieli, e delle Violiniste Martina Oddo e Syria Nicita accompagnate alla chitarra da Marco D’Agati.

Durante la Serata, sapientemente condotta dalla Prof.ssa Angela Maria Vecchio, Presidente dell’AVIS “Giovanni Paolo II” di Gaggi (ME), è stato inoltre presentato il Bando della Quindicesima Edizione del Premio, che si arricchisce di una Sezione Speciale: Poesia per il Giubileo a tema “La Speranza” (in Lingua Italiana). La scadenza di presentazione delle Opere in Versi è fissata per Venerdì 28 Febbraio 2025.

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – S. Venera, Trappitello Taormina (ME)

