Il 9 Maggio 2026, ricorre il 5° anniversario della beatificazione del Giudice Rosario Angelo Livatino. Per l’occasione, il poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), ha indetto e organizzato la Quinta Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”.





L’iniziativa si prefigge di rendere omaggio all’arte poetica e di ricordare la memoria della nobile figura del Giudice Rosario Angelo Livatino, un giovane Magistrato che ha sacrificato la propria vita al dovere, all’impegno e alla dedizione per la giustizia. Egli ha saputo unire il Vangelo, il codice e la famiglia, rifuggendo il compromesso e incarnando il coraggio della libertà. La Congregazione delle Cause dei Santi lo ha proclamato Beato perché ucciso “in odium fidei”, ossia per disprezzo verso la sua fede cristiana.





Il Premio Internazionale di Poesia“Rosario Angelo Livatino”, giunto ormai alla Quinta Edizione, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato, si avvale del Patrocinio Morale delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino) e dell’Accademia Città di Udine e si articola in 2 Sezioni:

Sezione A: Poesia in lingua italiana a tema libero;

Sezione B: Poesia in lingua italiana avente come tema: la Legalità, la Libertà e la Giustizia, valori portati avanti con vigore e coerenza, fino all’estremo sacrificio, dal Giudice Rosario Livatino.

Possono partecipare tutti i poeti residenti in Italia e all’estero, che abbiano compiuto il 18° anno di età. Premi: i primi tre classificati e i Premi Speciali della Giuria di ogni Sezione riceveranno eleganti targhe in flex, sono previsti anche Diplomi personalizzati alle Menzioni e Segnalazioni assegnate ad autori di opere ritenute meritevoli.

Inoltre, sarà conferito dal Presidente della Giuria poeta e scrittore Rosario La Greca, un Premio Speciale in memoria della Prof.ssa Ida Abate, insegnante di greco e latino del Giudice Rosario Angelo Livatino. Una donna straordinaria, nei primi anni Novanta fondò assieme ad altri l’Associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”, di cui a lungo fu Presidente e con essa gettò le basi per l’avvio del Processo diocesano di Beatificazione e Canonizzazione del Giudice.

Sarà assegnato anche il “Premio Speciale Accademia Città di Udine” per la poesia più bella dedicata al Giudice Rosario Angelo Livatino. Nell’ambito del Premio, sono previsti anche 3 Riconoscimenti Internazionali, per Personalità che si sono distinte nel campo della Legalità, della Cultura e della Musica.

È possibile visionare il Regolamento del Premio e la Scheda di partecipazione sul sito: www.rosariolagreca.it

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