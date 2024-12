Dal 6 all’8 dicembre a Modica si riaccende la magia. Presentata ieri pomeriggio in conferenza stampa la nuova attesa edizione di ChocoModica – la città di cioccolato.

A illustrare l’edizione 2024, il sindaco di Modica, Maria Monisteri, l’on. Ignazio Abbate, il direttore del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Nitto Rosso e il direttore del Consorzio Tutela Cioccolato di Modica, Nino Scivoletto.

Alla vigilia dell’avvenuto riconoscimento della Sicilia come Regione gastronomica europea, progetto partito da Modica attorno ai Consorzi ad Indicazione Geografica iblea, al tavolo si è evidenziato come questa edizione in particolare, proponga non solo il cioccolato ma anche tutte le eccellenze enogastronomiche locali.

Saranno tre giorni di festa dedicati alla famiglia, ai bambini e ai golosi di ogni età.

In programma degustazioni, cultura e intrattenimento ma anche uno sguardo al sociale e all’ambiente con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, le scuole e l’iniziativa CO2 Zero. Come l’anno scorso, infatti, verrà compensato anticipatamente il danno ambientale provocato dall’evento attraverso la piantumazione, con l’ausilio della Forestale e dell’Istituto Agrario Grimaldi, di 35 alberi presso il Giardino dei Giusti.

Immancabile, all’interno dell’ex Convento del Carmine in piazza Matteotti, il ChocoLab con la Fabbrica del Cioccolato bean to bar diretta dal maître chocolatier Marcella Maria Idili in cui i visitatori potranno scoprire il processo di lavorazione che porta al prodotto finito partendo dalla fava di cacao; il laboratorio permanete di cioccolato di Modica diretto dal prof. Roccasalva e il laboratorio permanete di pasticceria e gelateria diretto dal pastrychef Concetto Cicero che impiegherà la pasta di cacao Callebaut e Nostrano, il primo zucchero integrale di barbabietola di Italia Zuccheri. A supporto i giovani allievi dell’Istituto alberghiero P. Grimaldi di Modica.

Non mancheranno ovviamente le degustazioni sia all’interno del ChocoLab che presso la Fondazione Grimaldi, luogo che ospita ChocoCibus Avimecc un ‘area in cui 11 chef dell’APCI si alterneranno nella preparazione di insoliti piatti con carni rosse e bianche selezionate dall’azienda Avimecc di Modica e il Cioccolato di Modica IGP. Il tutto accompagnato dai vini del territorio: Cerasuolo di Vittoria Docg e Frappato Vittoria Doc.

E ancora, per il piacere del palato, presso l’atrio comunale, per Atrio del Gusto sarà possibile apprezzare le eccellenze dei nostri Consorzi locali: Cerasuolo di Vittoria DOCG, Ragusano DOP, Carota Novella IGP e Olio EVO DOP Monti Iblei.

Per gli amanti del vino e del cioccolato, invece presso la Società operaia di mutuo soccorso Wine & Spirits degustazioni guidate a cura dell’ONAV Modica con Giorgio Solarino.

La tre giorni sarà una festa non solo centrata sul piacere del palato ma anche per gli occhi e la mente: ChocoArt incanterà i curiosi con opere di pittura e scultura di cioccolato; CiocoTalk sarà l’occasione per assistere a premiazioni e alla consegna di onorificenze come il concorso “Giovani grafici crescono”, Premio Barretta d’argento, Ercole di Cafeo e premio Maria Scivoletto; CineCiok, per gli amanti del cinema, regalerà proiezioni a tema cioccolato e cibo; e ancora, presentazione di due libri all’interno della rassegna ChocoBook e diversi momenti di musica Rock, Funky 80/90 e Rockabilly per Chocomusic. Non mancherà l’intrattenimento per grandi e piccini con gli artisti di strada con ChocoCircus e ChocoBuskers by Dolci Peluso.

Fondamentale si dimostrerà l’apporto degli studenti dell’Istituto Archimede con le divisioni Turistico che presidieranno i luoghi coinvolti assicureranno assistenza e Grafica, affiancheranno i professionisti dell’Agenzia Zero Comunicazioni nel servizio video-report dell’evento; e dell’Istituto Verga con le sezioni Musicale e Coreutico, coordinati dalla prof. Loredana Vernuccio e dal prof. Pierpaolo Trani.

L’intero programma è visitabile on line sul sito internet www.chocomodicaofficial.it e verrà pubblicizzato attraverso la diffusione di un QR-code avendo scelto di abolire il cartaceo.

“Il re” – lo definisce il sindaco di Modica, Maria Monisteri – è sempre il cioccolato ma i ‘proprietari’ di Modica, per tre giorni, saranno le famiglie e i bambini. A loro e per loro l’edizione 2024 di ChocoModica, l’appuntamento che celebra il brand della Città”.

“Questa manifestazione, è il culmine di un lavoro durato un anno – ha aggiunto Ignazio Abbate, presidente della I commissione Affari istituzionali all’ARS – e diventa la chiave che apre ad una nuova ondata di turismo, quello di fine anno, ripartendo a dare vigore alle attività ricettive e commerciali del territorio”.

Nel suo intervento, il direttore generale del LCC di Ragusa, Nitto Rosso ha dichiarato – “Siamo la terra di prodotti eccezionali come il cioccolato di Modica e di testimonianze bellissime come le nostre cattedrali e i nostri paesaggi, il nostro mare. Noi utilizziamo la vetrina di modica per portare qui altri prodotti di eccellenza di questa parte dell’isola”.

Ha concluso il direttore del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, Nino Scivoletto – “Il Consorzio è impegnato con tutte le sue imprese, e forte del sostegno delle istituzioni pubbliche e della preziosa collaborazione delle istituzioni scolastiche cittadine, a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per ulteriormente valorizzare quello che è il primo ed unico Cioccolato a marchio Igp”.

La kermesse sarà facilmente raggiungibile non solo con un bus navetta ma anche in treno, grazie al Treno del cioccolato, in partenza da Caltanissetta nella giornata di domenica 8 dicembre, finanziato dall’assessore regionale al Turismo.

La manifestazione si avvale dell’alto patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Forestale, cresce ad ogni edizione grazie al supporto della Regione Siciliana, segnatamente all’assessorato regionale all’Agricoltura, dell’ARS, degli Enti locali nonché dei privati, come Avimecc, Cupra – Comer Sud, Coop Alleanza 3.0 gruppo Radenza, Prima Classe, Voltaiko, Innaqua piscine e Sais Autolinee.

Il taglio del nastro è fissato per le ore 10.30 di venerdì, presso l’ex convento del Carmine in piazza Matteotti.





Luogo: Museo Cioccolato di Modica , corso umberto I Modica

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.