“Per generazioni di milesi e per tutti gli amanti del Teatro il Premio Musco è stato ed è motivo di orgoglio e a nome della nuova amministrazione insediatasi lo scorso 15 giugno ho deciso di rinnovare il cammino tracciato in questi 20 anni di successi con l’obiettivo principe di superare i modelli tradizionali per favorire l’evoluzione del teatro”. Così la sindaca Maria Aurora Catalano, dai microfoni della Sala Consiliare del Comune di Milo, durante la presentazione del cartellone, saluta i giornalisti, la comunità e i tanti curiosi accorsi alla presentazione del cartellone teatrale della 20esima edizione del Premio Musco 2.0, che da quest’anno vede alla direzione artistica il gradito ritorno dell’attore, regista e già presidente Fita Santi Consoli.





“Ho visto nascere il Premio Musco, sono stato uno dei fautori della nascita di questa importante kermesse teatrale- dichiara Santi Consoli, che tenne a battesimo la prima edizione e le successive dieci- e per me essere qui è un felice ritorno a casa e nonostante il poco tempo a disposizione per l’organizzazione della manifestazione e di un relativo bando so bene che le Compagnie presenti in cartellone hanno scelto l’arte del palcoscenico come missione di vita e, senza alcuna falsa modestia, posso affermare che sono tra le migliori del territorio siciliano”.





Pochissimo tempo organizzativo, come più volte ribadito in conferenza stampa, moderata dalla giornalista Elisa Guccione, ma grande qualità artistica e professionale tra le quattro Compagnie in gara.

“Quest’anno i premi per le diverse categorie in gara- dichiara Melinda Sorbello assessora alla Cultura- saranno assegnati subito dopo l’esibizione dell’ultimo spettacolo in programmazione, perché in quest’edizione ritorna protagonista indiscusso il teatro e non potevamo spegnere per motivi organizzativi la cultura e la voce libera degli artisti soprattutto in un momento storico così complicatoa livello internazionale, perché solo la conoscenza rende indipendenti”.





Sotto le stelle del cielo di Milo si esibiranno dal 29 luglio al 1°agosto le quattro Compagnie tra le più amate e seguite dal pubblico: inaugurerà la settimana teatrale, Mercoledì 29 luglio, alle ore 20.45, la storica Compagnia Liotru di Catania che si esibirà in “Chat a due piazze” di Ray Cooney; Giovedì 30 luglio, ore 20.45, sarà la volta de “la Compagnia Gymnasium Teatro” di Giardini Naxos, che metterà in scena “Tango Monsieur” di Aldo Lo Castro; Venerdì 31 luglio, ore 20.45, terzo appuntamento con la “Compagnia Redicuore APS” di Augusta, Siracusa, che interpreterà “Vuoti a rendere” di Maurizio Costanzo; Ultimo appuntamento sabato 1 Agosto, ore 20.45, con la “Compagnia Sikilia” di Santa Teresa di Riva (Me), con lo spettacolo “Percorsi Mediterranei” di Cettina Sciacca.





La giuria, rigorosamente in ordine alfabetico, si avvale della collaborazione di attori, registi, drammaturghi e studiosi ed è composta da: Nuccio Anastasi, Liliana Biglio, Nunziata Blancato e Sergio Borsellino i quali qlla fine dello spettacolo del 1°agosto assegneranno i premi Angelo Musco 2.0. edizione 2026.

“Il teatro- conclude Giuseppe Messina Assessore Eventi e Spettacolo- è lo strumento utile per cercare di far risorgere la nostra società dalle ceneri, perché solo attraverso la riscoperta della nostra cultura si può ricostruire quel futuro che stanno cercando di toglierci il futuro”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.