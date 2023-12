Grande soddisfazione da parte dei vertici del Distretto Pesca e Crescita Blu – COSVAP di Mazara del Vallo per un bilancio più che positivo grazie alle attività organizzate all’interno del progetto Blockchain – Mare Nostrum, attuato in partnership con diversi enti ed istituzioni Siciliane e Tunisine. I risultati del progetto sono stati presentati durante un incontro a Tunisi presso l’hotel Africa con la presenza di autorità, esperti del settore e pescatori. In rappresentanza del Distretto Pesca e Crescita Blu – COSVAP di Mazara del Vallo, è stata presente la coordinatrice del progetto, la Dottoressa Angelita Marino che ha dichiarato “aver presentato in Tunisia, in particolare nell’ultimo incontro di questi giorni a Tunisi, lo scopo principe di Blockchain, è stato sicuramente fondamentale. Abbiamo, infatti, avuto modo di far comprendere ed illustrare in modo fattivo la valenza del progetto dal punto di vista innovativo e pragmatico con l’utilizzo di strutture all’avanguardia di essenziale aiuto e supporto per uno sviluppo economico del settore pesca. Vedere insieme, collaborare, pescatori di Mazara del Vallo che abbiamo portato con noi e quelli di tunisino, credo proprio che sia stata la chiave vincente del nostro operato”.

In questi ultimi anni, grazie alle nuove tecnologie digitali, si è sempre di più sviluppata una cultura innovativa di supporto alla conoscenza digitale ed in particolare si è riscontrata l’esigenza, da parte della popolazione, la necessità di conoscere la storia e l’identificazione dei prodotti ittici. Blockchain – Mare Nostrum è nato con lo scopo di attuare una identità socio-culturale del mondo ittico dando supporto fattivo alle piccole e medie imprese di pescatori artigianali siciliani, tunisini ed agli stessi consumatori, consolidando in tal modo azioni dirette ed informative con tematiche legate alla sicurezza alimentare, alla pesca sostenibile ed alla tracciabilità del pescato nel Mar Mediterraneo. Di tutto questo si è discusso durante l’incontro organizzato dal Distretto Pesca e Crescita Blu – COSVAP di Mazara del Vallo, in collaborazione con i partners. Una grande partecipazione sia degli esperti di settore ma anche delle autorità locali e dei pescatori di Mazara del Vallo e tunisini, che hanno avuto modo di confrontarsi tra le tecniche innovative e digitali inserite nel progetto stesso. Soddisfazione, dunque, da parte degli organizzatori che hanno avuto modo di constatare lo status dei pescatori del luogo in Tunisia con carenze di attrezzature per attuare una politica pragmatica e rivoluzionare del pescato. Un momento fondamentale di confronto quello attuato che ha permesso agli operatori del settore di comprendere appieno l’importanza del Progetto Blockchain Mare Nostrum con una evoluzione sistematica del comparto pesca rivolta alle piccole e medie imprese artigianali. Pertanto, focus dell’attività progettuale è stata quella di soddisfare da un lato i consumatori e dall’altro le imprese ittiche locali siciliane e tunisine creando una interazione con l’utilizzo di strumentazioni innovative ed adeguate. Con questi principi il Progetto ha concluso la formazione dei pescatori partecipanti che a breve potranno utilizzare la strumentazione prevista e necessaria per l’attuazione di azioni dirette ed innovative, realizzando un nuovo modello di sviluppo economico.

Mazara del Vallo, Selinunte e Biserta sono i luoghi chiave di questa iniziativa, che promette di gettare le basi per una gestione più trasparente ed efficiente delle risorse ittiche nei mercati coinvolti.

Blockchain – Mare Nostrum al suo interno ha sviluppato l’intendo di realizzare poli di cooperazione transfrontaliera d’eccellenza per una integrazione della piccola e media impresa ittica, creando così una vetrina virtuale dove le aziende possono promuovere i loro prodotti con listini prezzi in sicurezza e tracciabilità delle merci. Il consumatore, dal lato suo, ha modo di scansionare il QRCode della Blockchain con il proprio smartphone o tablet in tempo reale.

Blockchain – Mare Nostrum è realizzato grazie alla partnership tra enti ed istituzioni sia private che pubbliche con riferimento ad autorità ed imprese Siciliane e Tunisine. La Mission è quella di aumentare la competitività del Sistema Pesca, attraverso azioni che promuovono la qualità dei prodotti e dei servizi, utilizzando diversi strenghts come il Marketing, la Finanza, l’ITC, la formazione in management e la gestione distrettuale. Viene attuato così uno strumento di promozione e coordinamento dei bisogni di un settore vasto che privilegia la media e piccola impresa di pescatori nell’area compresa tra la Sicilia e la Tunisia, con una politica strategica per consentire di realizzare interventi mirati alla crescita e al sostegno del settore stesso. Diversi sono i soggetti attuatori, ognuno con un ruolo e competenza specifica a partire dal Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche – G.I.P.P. con sede a Tunisi, il Distretto della Pesca e della Crescita Blu – COSVAP con sede a Mazara del Vallo, la So.Gest Ambiente Srl – SOGEST con sede a Palermo, la SQLI Services con sede a Bardo in Tunisia, il Comune di Mazara del Vallo in provincia di Trapani, il Cermed – CM con sede a La Marsa in Tunisia.

