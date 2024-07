Venerdì 5 luglio, alle 18.30 verrà presentata alla stampa In Vvia Cluverio Officina.



Accompagnati dalla direttrice artistica Josephine Flasseur, una visita per scoprire in anteprima e a lavori in corso, una nuova realtà espositiva e culturale che sta nascendo nel centro di Palermo.

Il progetto Da sempre luogo di lavoro e creazione, questi ex laboratori di vetrai e fabbri incarnano lo spirito di ciò che Officina vuole realizzare: un laboratorio dove l’artigianalità incontra l’arte. Il progetto mira a far dialogare diversi linguaggi coinvolgendo gli artigiani locali con l’obiettivo di creare opere durante le residenze artistiche. Opere che comporranno una prossima mostra, frutto di condivisione, ispirazione e talento. Ogni artista coinvolto potrà così trovare nuove prospettive, stimolato da scambi intellettuali, poetici e concreti.

Direzione artistica Josephine Flasseur è lei stessa artista e regista. Profondamente legata all’incontro tra discipline e ispirazioni diverse, ha trovato nel principio multidisciplinare, la sua identità, spaziando dal cinema alla fotografia, dalla scultura ai tessuti. Josephine ha scelto di abolire ogni confine, creando questo laboratorio basato sulla trasversalità, sulla condivisione e sulla vita. Passare da una parte all’altra della scena, dalla creazione d’arte alla gestione di una galleria, è stato un percorso naturale, guidato da una visione estetica.

Fusione Francia – Italia Josephine viaggia tra i due universi culturali,Francia e Italia, e desidera celebrarli e unirli proprio in questa residenza-galleria. Officina diventerà luogo di fusione e vivacità dei legami culturali tra i due Paesi. Come omaggio e per ammirazione, Josephine ha scelto di inaugurare Officina con una prima mostra di un grande artista italiano, prevista per metà settembre.

Perché Palermo? Per Josephine Flasseur, Palermo è una città affascinante: “In piena rinascita, misteriosa, spumeggiante dal suo lato popolare, è intrisa di una bellezza rara. Ti sorprende all’improvviso e a ogni angolo: una bellezza orientale, latina, caotica, magistrale. A Palermo ritrovo il respiro che deve essere alla base di tutte le creazioni. Il mio desiderio è restituire alla città la vitalità che mi ispira, creando un luogo di eccellenza estetica, ma che resti accessibile, aperto al suo ambiente, al territorio e alle sue popolazioni”.

Short Bio Josephine Flasseur

Regista, sceneggiatrice di finzione e di film sperimentali fin dall’adolescenza, Joséphine Flasseur cresce grazie alla regia di numerosi film e riconoscimenti.

Partecipa a numerosi festival internazionali, come la Quinzaine des Réalisateurs di Cannes e in qualità di fotografa, ad eventi quali gli incontri fotografici di Arles.

Josephine sviluppa attraverso le sue sculture e opere plastiche un universo singolare, organico e sensuale.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il programma dettagliato di Officina e per degustare un calice di vino grazie alla partnership con la casa vinicola Serra Ferdinandea, che nasce dalla comune visione delle famiglie Oddo e Planeta, che con passione e amicizia hanno voluto riunire Francia e Sicilia in questo evento.



Luogo: GALLERIA / CASA D’ARTISTI, VIA CLUVERIO , 7, PALERMO, PALERMO, SICILIA

