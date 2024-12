Giovedì 5 dicembre alle 18,00, presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, si terrà la presentazione del libro “La Dimenticanza” di Agostina Passantino.

A discutere con l’autrice ci sarà Davide Ficarra.

IL LIBRO

In un futuro imprecisato, una catastrofe cosmica conosciuta come l’Evento ha stravolto il pianeta. L’impatto con la Luna ha creato un gran numero di frammenti spaziali, una miriade di satelliti in orbita instabile attorno a ciò che rimane della Terra. I sopravvissuti hanno ripristinato un sistema sociale in cui il potere è nelle mani di un’unica immensa azienda, la Enter-Price Inc. & Co., che sfruttando un’avanzata tecnologia robotica pervade ogni ambito della vita, dalle faccende domestiche al governo delle tre nazioni superstiti. La navigazione nello spazio è una realtà quotidiana, e in nome del profitto tanti dei neonati piccoli pianeti sono stati allestiti come luoghi di vacanza e di shopping per un’umanità distratta e noncurante. In un simile scenario, è la scomparsa inspiegabile di alcuni amici a spingere l’ispettore Ralph Walker sulle tracce di una verità molto più grande di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Verità complessa non semplice da ricostruire: in un vertiginoso viaggio interplanetario al fianco di curiosi alleati, disordinati umani e robot iperemotivi, gli serviranno molto coraggio e sangue freddo per sciogliere un mistero che arriva fin su ai vertici di un regime che mortifica la fantasia e il pensiero, schiacciando l’umanità verso una passiva apatia che non ricorda più la libertà. Un romanzo incalzante e di acutezza paradossale, che sulle orme dei grandi autori della sci-fi classica sa rappresentare attraverso metafore brillanti e raffinate gli spettri del contemporaneo, per scongiurare una vuota spersonalizzazione del reale.

AGOSTINA PASSANTINO è nata a Palermo nel 1981. È laureata in Lettere classiche e successivamente consegue un master in “I mestieri del libro e del documento: conservazione, fruizione, restauro, catalogazione e nuove tecnologie editoriali”. Dal 2005 collabora con la SISPI-Spa come docente nelle sessioni di addestramento alla catalogazione on-line per le biblioteche che aderiscono al Polo PA1.

Dal 2005 è bibliotecaria presso la Biblioteca francescana di Palermo, dove, oltre alla catalogazione su SBN-Web, al reference ed alle attività ordinarie di biblioteca, organizza mostre, eventi, incontri e visite guidate. Ha svolto attività di tutoraggio e docenza di materie biblioteconomiche e insegnato Biblioteconomia e Catalogazione ai corsi di Gestione Patrimonio librario ed archivistico nelle scuole.

È cultore della materia presso l’Università e-Campus di Palermo. Ha, inoltre, pubblicato numerosi articoli ed interventi che hanno come argomento la storia della Sicilia tra ‘500 e ‘800, la paleografia e la diplomatica. Partecipa attivamente a convegni e congressi locali e nazionali. Collabora da tempo con la Biblioteca delle donne UDIPALERMO. In ambito letterario ha pubblicato “Sei racconti e un intermezzo”, Kemonia Edizioni, 2021





Luogo: Bar Pickwick, Via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 05/12/2024

Data Fine: 05/12/2024

Ora: 18:00

Artista: Agostina Passantino

Prezzo: 0.00

