L’A.s.d. Fra. Ma. Sport Club, giovedì 04 gennaio, alle 10.30, presso il Centro sportivo Sporting Club di via Giuseppe Spina, a Riposto, presenterà alla stampa SGO – SPORT GENERATORE DI OPPORTUNITA’.

Si tratta di un progetto che propone la realizzazione di attività sportiva, formativa e di tirocinio in favore dei beneficiari detenuti presso la Casa Circondariale /ICATT di Giarre (con una sezione dedicata al percorso psico-socio-riabilitativo dei soggetti tossicodipendenti in fase di disassuefazione), finalizzate alla promozione della socialità, dell’integrazione ed inclusione sociale, al benessere psico-fiscio dei beneficiari, al contrasto di ogni forma di emarginazione connessa allo stato detentivo.

L’A.s.d. Fra. Ma. Sport Club ha partecipato, risultandone ammessa, all’Avviso pubblico relativo al Progetto “SPORT DI TUTTI – Carceri”, promosso dalla società Sport e Salute S.p.A. e dal Ministro per lo Sport e i Giovani per tramite del Dipartimento per lo Sport, a sostegno di progetti di sport sociale realizzati a favore di categorie vulnerabili e soggetti fragili.

Le attività avranno una durata di 18 mesi durante i quali i beneficiari potranno frequentare corsi sportivi e approcciarsi a diverse discipline (calcio, tennis, tennis da tavolo e ginnastica finalizzata alla salute e benessere), traendone i benefici psico-fisici derivanti dall’esercizio di un’attività organizzata.

All’ incontro con i giornalisti saranno presenti: Francesco Del Zoppo, presidente A.s.d. Fra. Ma. Sport Club,Tosto Francesco,presidente Comitato provinciale US Acli, Pietro Romano, presidente A.s.d. RS Calcio, Milena Mormina, direttrice ICAT Giarre, Pasqualina Germanà Vinci, coordinatrice regionale Sport e Salute. Presenti inoltre i sindaci di Giarre Leo Cantarella e di Riposto Davide Vasta ed i rispettivi assessori alle Pari Opportunità, Sport e Solidarietà sociale.

Riposto,21.12.23 U.S/P.T

Luogo: SPORTING CLU RIPOSTO, VIA GIUSEPPE SPINA, 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.