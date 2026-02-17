L’Istituto Gramsci Siciliano, in collaborazione con la Fondazione Gramsci di Roma, ha promosso e organizzato un incontro a partire dal libro PAOLO SPRIANO – CORRISPONDENZE (1950-1988), a cura di Gregorio Sorgonà (Scuola Normale Superiore), edito da Viella, 2025.

Ne discuteranno con il curatore: Salvatore Nicosia, presidente dell’Istituto Gramsci Siciliano; Tommaso Baris, Università di Palermo; Michele Figurelli, già senatore della Repubblica; Francesco Giasi, Direttore Fondazione Gramsci di Roma; Domenica Perrone, Università di Palermo.

L’incontro si svolgerà Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso lo spazio CRE.ZI.PLUS (Cantieri culturali alla Zisa – via Paolo Gili 4 | Palermo).





SCHEDA LIBRO

Questo volume, il primo della nuova collana della Fondazione Gramsci, è stato pensato a partire dalla donazione delle carte di Paolo Spriano (Torino 1925 – Roma 1988), effettuata da sua moglie Carla Guidetti Serra. L’amplissima corrispondenza in entrata è stata incrociata con quella in uscita, conservata presso altri istituti e fondazioni culturali, selezionando i carteggi più duraturi nel tempo e più significativi della biografia intellettuale di Spriano.



Gli scambi epistolari con Norberto Bobbio, Italo Calvino, Alessandro Galante Garrone, Valentino Gerratana, Leo Valiani e Casa Einaudi consentono di ripercorrere, lungo un arco quasi quarantennale, non solo passioni e interessi intellettuali di Spriano, ma anche temi della storia della cultura italiana nel loro intreccio con le vicende politiche nazionali e internazionali. Introdotto da un saggio che ripercorre l’itinerario politico e culturale di Paolo Spriano, questo volume offre uno spaccato unico per tracciare il suo percorso da giovane apprendista intellettuale negli anni del “partito nuovo” a storico del comunismo italiano.

Con lettere di Norberto Bobbio, Italo Calvino, Alessandro Galante Garrone, Valentino Gerratana, Leo Valiani e Casa Einaudi

