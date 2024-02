Il Cine Teatro Imperia di Monreale è pronto ad inaugurare la sua nuova stagione artistica 2024, ricca di appuntamenti imperdibili per tutti gli amanti del teatro, della musica e del cinema. Il programma completo della stagione sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà il prossimo 28 febbraio, alle ore 10.00, presso la sede della Biblioteca comunale Santa Caterina, in via Pietro Novelli 5 a Monreale.

Interverranno alla conferenza stampa: Alberto Arcidiacono, Sindaco di Monreale; Marco Intravaia, Presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Lo Verso, Assessore allo Spettacolo, Letizia Sardisco, Assessore UNESCO; Paolo La Bruna, Direttore artistico del Cine Teatro Imperia.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati nel dettaglio tutti gli eventi in programma e saranno fornite informazioni su biglietti e abbonamenti.

Si comincia l’8 marzo 2024, in occasione della Festa della Donna, con lo spettacolo di Toti e Totino, duo comico palermitano amatissimo dal pubblico, e si concluderà il 1° giugno 2024.

Il loro nuovo show, “Sicilianamente vostri”, promette una serata all’insegna del divertimento e della risata, con una comicità irriverente e pungente che saprà conquistare il cuore di tutti.

La stagione del Cine Teatro Imperia proseguirà poi con un cartellone ricco di eventi di grande qualità, tra cui spettacoli teatrali con alcuni tra i migliori artisti regionali e locali, concerti di musica classica e moderna, rassegne cinematografiche e molto altro ancora.

La nuova struttura sarà aperta ogni giorno, con un evento diverso rivolto a adulti, giovani e bambini.









Luogo: Cine Teatro Imperia di Monreale

