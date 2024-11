Marsala —Il libro “La Nave Punica di Marsala”, scritto da Giovanni Alagna, edito da Il Vomere e pubblicato con il contributo di Cantine Pellegrino sarà presentato in anteprima assoluta domenica 24 novembre dalle ore 17.30 presso le storiche Cantine Pellegrino, un luogo emblematico che ha un ruolo fondamentale nella storia di questo importante rinvenimento archeologico.

Il libro, diviso in due volumi: L’Archivio Frost-Alagna di Marsala (1971-2010) e Una vicenda italiana nella corrispondenza tra Honor Frost e Pietro Alagna (1969-2010), rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella storia e nell’archeologia marittima attraverso il racconto del legame profondo tra l’archeologa inglese Miss Honor Frost e l’imprenditore-mecenate marsalese dott. Romano Pietro Alagna, Presidente delle Cantine Pellegrino fino al 2018 e recentemente scomparso.

La corrispondenza tra i due testimonia non solo il valore storico della nave punica ritrovata, ma anche l’importanza della collaborazione tra professionisti di diversi settori per la salvaguardia del patrimonio culturale. “L’importanza di questo libro sta nel volere testimoniare, attraverso l’archivio di corrispondenza tra Honor e mio padre, la verità storica di questo recupero” sostiene Paola Alagna.

L’evento non sarà solo un’occasione per scoprire le pagine del libro, ma anche per riflettere sull’importanza della conservazione e valorizzazione dei beni culturali del nostro paese. Saranno presenti esperti del settore, che arricchiranno il dibattito con le loro testimonianze e l’analisi di un progetto che ha segnato un’epoca nella storia dell’archeologia marittima.

Il dibattito sarà moderato da Stefania Bove, archeologa e autrice televisiva. L’evento di presentazione promette, dunque, interessanti discussioni e spunti di riflessione, seguiti da un brindisi per celebrare la cultura e la condivisione del sapere.

Interverranno:

– Giovanni Alagna, autore

– Maria Grazia Griffo, archeologa del Parco Lilibeo

– Paola Alagna, figlia di Pietro Alagna

– Alfredo Rubino, editore casa ed. Il Vomere

Si chiede gentilmente di confermare la propria presenza a daniela.scarsi@carlopellegrino.it

Luogo: Cantine Pellegrino, Via del Fante, 39, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

Data Inizio: 24/11/2024

Data Fine: 24/11/2024

Ora: 17:30

Artista: “LA NAVE PUNICA DI MARSALA”, di G. Alagna, ed. Il Vomere, 2024

Prezzo: 20.00

