Presentazione del progetto: “Oltre le Età: digitale, benessere e integrazione per un futuro attivo e sicuro”

Promosso dall’ATI composta da Associazione Progetto Giovani – ETS A.P.S. (Capofila), il Girasole APS (Partner), Next Generation of European Autonomists – NGA EU (Partner) e Comitato Regionale ENDAS Sicilia Aps (Partner).

Finanziato dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.

Con il coinvolgimento di 40 anziani over 65, protagonisti attivi del cambiamento, formandoli come “ambasciatori” di conoscenze acquisite e stili di vita attivi e salutari.

Contribuendo così, alla creazione di una società più equa e inclusiva, capace di rispondere alle esigenze di tutte le generazioni.

Pensato e Sviluppato per avere una durata di non oltre 6 mesi, vedrà coinvolti gli over 65 attraverso degli interventi specifici, come: Alfabetizzazione digitale, Stili di vita salutari, Match intergenerazionale e Educazione alimentare.

“Oltre le Età” punta all’inclusione digitale: per ridurre il divario tecnologico e fornire competenze di base e avanzate agli anziani; al Benessere psico-fisico: promozione di stili di vita salutari (attività fisica, gestione dello stress, alimentazione equilibrata).; al Match intergenerazionale: favorire lo scambio di conoscenze fra giovani e anziani per rafforzare i legami sociali e combattere l’isolamento.

Luogo: Centro Diurno per Anziani Boccadifalco, Piazza Pietro Micca, 26, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 14/03/2025

Data Fine: 14/03/2025

Ora: 10:00

