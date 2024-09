Mercoledì 4 settembre, ultimo appuntamento al Pata Pata di Sampieri per la VI edizione di “Autori & Libri”, rassegna a cura di Marco Sammito, affiancata dalla prima edizione di “Cogitare”, un momento di riflessione offerto da grandi personalità del mondo della cultura italiana: filosofi, giornalisti, architetti, intellettuali. La giornalista Franca Antoci dialogherà con Evelina Barone, scrittrice siciliana originaria di Ispica, che presenta al pubblico una raccolta di racconti dapprima pubblicati sul quotidiano La Sicilia e adesso raccolti in un bel libro che si intitola Settemila Battute. Già, settemila battute, la lunghezza di ciascuno di questi quattordici racconti come da richiesta del Vice-caposervizio del giornale – Franca Antoci – che, tra testo e foto, non può andare oltre quella fatidica misura. Ma settemila battute possono essere sufficienti per raccontare una storia se si ha il dono della scrittura, come nel caso di Evelina. E quindi riusciamo a conoscere Concetta Margetti, aspirante attrice di Hollywood sposata con Claude Heaterly, l’uomo della bomba che finì per essere abbandonato dai suoi ex compagni perché si era pentito di quel gesto che aveva cambiato la storia dell’umanità.

E poi c’è Nina Siciliana, conosciuta come Nina da Messina “Monna Nina”, la prima poetessa a scrivere in volgare alla fine del 1200. Quando il poeta Dante da Maiano lesse i suoi versi ne restò folgorato. E la sarta Agnes Richter, vissuta tra la fine dell’Ottocento ed i primi del Novecento, che rinchiusa nella clinica psichiatrica di Heidelberg ricamò la sua stessa camicia di forza. E Zahira Esmaili, iraniana, condannata a morte per aver ucciso il marito, un dirigente del Ministero dell’Intelligence che la picchiava e maltrattava e aveva pure tentato di violentare la figlia. E Rosa, Francisca e tante altre dimenticate dalla storia. Il volume ospita le splendide illustrazioni di Guglielmo Manenti, che parteciperà alla presentazione di mercoledì 4 settembre alle 19 presso il Pata Pata a Sampieri.

Luogo: Pata Pata, Via Miramare, SCICLI, RAGUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.