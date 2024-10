Due puntate speciali, con due punti di vista diversi, per capire le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, attraverso le parole di due italiani di cittadinanza Usa, che votano agli antipodi: repubblicano e democratico.

Così il podcast Egoriferiti, nella sua puntata numero 50, disponibile su YouTube e Spotify, decide di dare il suo contributo alle prossime elezioni presidenziali che vedranno confrontarsi l’attuale vicepresidente statunitense Kamala Harris per il Partito Democratico e l’ex presidente Donald Trump per il Partito Repubblicano.

In questa primo episodio protagonista sarà un trumpiano di ferro: l’imprenditore californiano Orazio Aiello, originario di Isola delle Femmine.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=nPUXG6DdISQ&t=2s

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/55wri2ZT1tZWg5GOP2Bz3c?si=rj-I8FQxS_2pbr78gCdqZg

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Cittadino di Carmel-by-the-Sea, Orazio Aiello ha avuto in passato come sindaco il regista e attore premio Oscar Clint Eastwood. L’imprenditore ha scelto di votare Trump perché, a suo parere, durante il suo mandato presidenziale ha abbassato le tasse, facendo ripartire l’economia degli Stati Uniti. Inoltre Aiello ha lanciato delle precise accuse contro Kamala Harris, accusandola di avere fatto carriera solo per “avere dormito con tanti uomini potenti”.

Il 31 ottobre uscirà la puntata con protagonista una italiana del Maryland, nata a Messina, che vota per i Democratici.

Continua anche con le puntate americane la ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare. Agli intervistati di ogni puntata decidere quanto depositare per la causa, nel nome dello slogan: “Quanto vale per te Toni Matranga?”.

Il podcast Egoriferiti lo potete trovare su:

YouTube (tutte le puntate): https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLwNjiqflOoJfqN6jx-G3lj8-l0Q7a7Pcg&fbclid=PAAaZW5bY-oqGvLkm1h0I3Q7J2isVeWkX6GZetSkFkgQshvCW9SShYQrqvXZI

Spotify (tutte le puntate): https://open.spotify.com/show/7uyiwFIRzfcCiEQJyxMC9o?si=ld_C_JxWSm6u0DityjMoRw

Facebook: https://www.facebook.com/EGOriferiti

Instagram: https://www.instagram.com/egoriferiti?igsh=c2puZXMyYmF2cjlh

TikTok: https://www.tiktok.com/@egoriferitipodcast?_t=8kTTYvzUfmS&_r=1





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.