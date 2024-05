Un appello per la pace a tutto tondo con le parole di Svjatlana Aljaksandraŭna Aleksievič, giornalista e scrittrice bielorussa nata in Ucraina, insignita del Premio Nobel per la letteratura nel 2015, contro una guerra che potrebbe diventare una catastrofe nucleare. Lo lanciano per l’ennesima volta le donne del Presidio donne per la pace, che anche il prossimo 24 maggio dalle 17.00 alle 19.00 saranno alla Statua della Libertà a Palermo, con la accresciuta consapevolezza che inviare armi non è stata, non è e non sarà la strada per arrivare alla pace.



“Siamo tutti prigionieri di una rappresentazione “maschile” della guerra … Nel silenzio delle donne … Tacciono perfino quelle che sono state al fronte. Se pure all’improvviso cominciano a ricordare, non raccontano la loro guerra “femminile” ma quella “maschile”. Si adattano al canone invalso … Nelle narrazioni delle donne non c’è … gente che ammazza eroicamente altra gente e vince. … Non ci sono eroi e strabilianti imprese, ma semplicemente persone reali impegnate nella più disumana delle occupazioni dell’uomo.

E a soffrirne non sono solo loro (le persone!), ma anche i campi, gli uccelli e gli alberi” Svjatlana Aleksievič



Luogo: palermo, piazza statua della libertà, PALERMO, PALERMO, SICILIA

