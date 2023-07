Cari amici e concittadini, facciamo il punto sulla problematica riguardante l’Ospedale di Corleone alla luce degli ultimi aggiornamenti:

IL PROBLEMA come sappiamo è la CARENZA DEI MEDICI;

CHI DEVE RISOLVERE IL PROBLEMA è l’ASP PALERMO;

CHI SUBISCE il problema è la popolazione residente a CORLEONE e nei paesi limitrofi;

Come sappiamo questa situazione si protrae ormai da più di un anno ed è andata via via degenerando fino ad arrivare al punto di precludere alle nostre donne di partorire a Corleone. Solo negli ultimi mesi, grazie alla nascita di un COMITATO CITTADINO spontaneo e all’attivazione di Associazioni e Amministrazioni Comunali che hanno cercato di stimolare, o forse sarebbe più esatto dire “forzare” l’ASP a trovare una soluzione, si è intravisto un minimo di interesse alla questione che ci riguarda da vicino.

Sono state così intraprese una serie di iniziative, tra cui una mozione presentata dal Consiglio Comunale che proponeva una soluzione istantanea al problema, attingendo ad una graduatoria di medici stranieri formulata nel mese di maggio scorso dall’Ospedale di Mussomeli, che allego per conoscenza a questo post.

Dopo una serie di interlocuzioni con i vertici dell’Asp, i quali nella riunione del 21 giugno scorso, ritenevano percorribile questa soluzione, si prende atto il 7 luglio, quindi 6 giorni fa, di un AVVISO per manifestazione di interesse, pubblicato dall’ASP Palermo con il quale l’Azienda Sanitaria manifesta l’intenzione di esternalizzare il servizio, cioè di cercare i medici che servono a garantire l’attività dell’Ospedale di Corleone, nel PRIVATO.

Ora, premesso che l’interesse della cittadinanza è quello di avere assicurato il SERVIZIO, mi chiedo perchè l’ASP Palermo abbia “snobbato” la nostra proposta di attingere ad una graduatoria già fruibile, dalla quale sarebbero immediatamente disponibili 6 PEDIATRI, considerato che i costi del “privato” sono altissimi e ciò comporterà presto un esaurimento dei fondi messi a disposizione dall’Azienda.

Cari amici, questi sono i fatti, ora ognuno potrà farsi un’idea della gestione della Sanità in Sicilia. Auspicando che dopo tanto lavoro e dopo tante battaglie si giunga presto ad una soluzione, che sia DEFINITIVA ed EFFICACE e che permetta all’Ospedale di Corleone di tornare a servire a pieno regime la cittadinanza, vi lascio con molti INTERROGATIVI e con qualche SPERANZA…ma sempre e comunque con la DETERMINAZIONE e la GRINTA del popolo Corleonese che non si fermerà MAI! Pio Siragusa.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.