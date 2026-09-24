L’Asp di Trapani ha deciso di utilizzare un nuovo dispositivo medico rivoluzionario sul fronte della prevenzione del tumore al colon, che rappresenta il secondo tumore mortale, soprattutto tra i giovani. La struttura sanitaria ha infatti previsto l’utilizzo del Lumevis, un prodotto utile per la preparazione a esami endoscopici come la gastroscopia che permette di diagnosticare il tumore gastrico all’esordio. “Siamo orgogliosi – spiega Claudio Raia, presidente di Biofarmatec, l’azienda che produce il Lumevis- che il prodotto, che nasce da una realtà imprenditorie palermitana, venga adottato anche in strutture sanitarie della nostra isola. Il prodotto infatti è stato già lanciato a livello internazionale e sono sempre più i paesi europei che sono interessati all’utilizzo di questo dispositivo che, considerati i dati drammatici, rappresenta certamente un efficace strumento nella lotta al tumore gastrico “.

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