Nella splendida cornice dell’aula magna dell’ Istituto Tecnico Industriale Statale ITIS Volta si Palermo si è svolto un Convegno e un incontro Formativo/Informativo Stop al Bullismo e Cyberbullismo ideato e realizzato dal CESFAT ( Laboratorio di Criminologia e Sociologia Forense ANS). Presenti in qualità di relatori, il Direttore CESFAT Prof. Cav. Andrea Torcivia PhD , Criminologo, Giurista e Sociologo Forense, già Presidente ANS Sicilia e Presidente Regione Forensics Group, l’Avv. Sebastiano Migliore civilista, il Prof. Dott. Giuseppe Giocaliero PhD Criminologo Giurista e Sociologo Forense nonché Segretario Regionale Forensics Group e Dirigente ANS Sicilia e la Dott.ssa Aurora Dottoressa Prestianni grafologa forense e Criminologa.





Duecentocinquanta ragazzi in presenza e oltre 500 in piattaforma: un grande risultato e grande entusiasmo per l’evento. I relatori professionisti hanno ringraziato il Dirigente scolastico Prof. ssa Vincenza Muratore e il referente bullismo e cyberbullismo Prof.ssa Domenica Gargano per la fiducia proponendo nuovi e importanti progetti in collaborazione con il CESFAT.

Il Direttore Torcivia insieme a tutti i dirigenti del CESFAT sono impegnati giornalmente per la prevenzione di questa piaga sociale e si attivano da anni in parecchi Licei e istituti scolastici nella provincia di Palermo.

