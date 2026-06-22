Una sala gremita, tanti anziani coinvolti e un messaggio chiaro: la prevenzione è l’arma più efficace contro le truffe. Si è svolto con grande partecipazione, al Centro Aggregativo Anziani di Monreale, l’incontro “Occhio alle truffe! – Insieme per difendere i nostri anziani”, promosso da Confartigianato Palermo e Anap Palermo, con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, per sensibilizzare la cittadinanza sui sempre più frequenti raggiri ai danni degli over 65.





L’iniziativa, organizzata dall’Anap Palermo guidata dal presidente Camillo Alessi, da sempre impegnata nella tutela della terza età, ha visto la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono, degli assessori Giulio Mannino e Peppe Di Verde, del segretario provinciale di Confartigianato Giovanni Rafti, del presidente di Confartigianato Palermo Giuseppe Claudio Terruso, oltre agli esperti intervenuti: il capitano Niko Giaquinto, che ha illustrato gli aspetti operativi e sociologici del fenomeno, e la psicologa Marilena Tinervia, che ha approfondito i meccanismi psicologici utilizzati dai truffatori per manipolare le vittime.





Nel corso dell’incontro è stato ribadito come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e Forze dell’Ordine rappresenti uno strumento fondamentale per proteggere gli anziani. Un invito, inoltre, a non lasciarsi sopraffare dall’urgenza creata dai malintenzionati: fermarsi, verificare e chiedere aiuto è sempre la scelta giusta.





«La grande partecipazione registrata – dichiara il presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Claudio Terruso – ci riempie di soddisfazione. Aver coinvolto così tanti anziani su un tema tanto delicato significa aver centrato l’obiettivo. L’informazione e la prevenzione sono strumenti fondamentali per difendere le persone più fragili e, proprio per questo, non ci fermeremo qui: porteremo questa attività anche in altri territori della provincia, affinché sempre più cittadini possano acquisire gli strumenti necessari per riconoscere e respingere ogni tentativo di truffa».





Soddisfatto anche il presidente di Anap Palermo, Camillo Alessi: «La tutela degli anziani è una missione che Anap porta avanti ogni giorno. Vedere una partecipazione così numerosa conferma quanto ci sia bisogno di iniziative come questa. Continueremo a lavorare insieme a Confartigianato, alle istituzioni e all’Arma dei Carabinieri per diffondere una vera cultura della prevenzione e fare in modo che nessun anziano si senta solo davanti ai tentativi di raggiro».

Confartigianato Palermo e Anap Palermo rivolgono un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, con un ringraziamento particolare alla coordinatrice territoriale Elisabetta Candela per l’impegno organizzativo. L’auspicio condiviso è quello di poter estendere presto questo percorso informativo anche nelle frazioni del territorio, portando la cultura della prevenzione sempre più vicino ai cittadini.

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