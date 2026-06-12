È scattato ufficialmente il primo ciclo programmato di deblattizzazione su tutto il territorio comunale di Giarre ed eseguito da IGM. L’iniziativa, pianificata e coordinata dall’Assessorato all’Ambiente, rientra nel piano straordinario di igiene pubblica e prevenzione sanitaria per la stagione estiva, periodo in cui la proliferazione degli insetti striscianti si fa più intensa a causa del rialzo delle temperature.

Le operazioni si stanno concentrando principalmente sulla rete fognaria e sui punti di sfogo del sottosuolo, come tombini, grate e caditoie stradali, considerati i luoghi più sensibili e a maggior rischio di annidamento.





L’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro fa sapere che tutti gli interventi vengono eseguiti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, utilizzando prodotti biocidi regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute, studiati per colpire i bersagli in modo efficace minimizzando l’impatto sull’uomo, sugli animali domestici e sull’ambiente circostante.





Le squadre d’azione dell’Igm si muoveranno secondo un calendario capillare che toccherà progressivamente sia le vie del centro urbano che le diverse frazioni giarresi, prestando particolare attenzione alle segnalazioni giunte nei mesi scorsi e mappando i quartieri a densità abitativa più elevata. Frattanto proseguono anche le operazioni di diserbo che in questi giorni si stanno concentrando nella zona di via Trieste nel rione popolare Jungo.

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