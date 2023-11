PALERMO (27 novembre 2023) – Serviva un segnale e sabato scorso, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, presso il “Nou Camp” a Capaci, in concomitanza con l’inizio del campionato di calcio Esordienti ACS, il segnale è stato dato. Tutti i giocatori della locale “Nou Camp Capaci” e quelli della scuola calcio “Scricchioli d’oro”, gruppo appartenente alla Nazionale del Mediterraneo, sono scesi in campo con il simbolo rosso sulle guance per poi dare vita ad un vero e proprio spettacolo sportivo di autentico fair play.

“Nella giornata contro la violenza sulle donne – riferisce Vincenzo Lipari, presidente della Nazionale del Mediterraneo – un pensiero, un grido, un appello per quante, troppe vittime di offese e soprusi anche tra le mura domestiche. Le donne sono un dono di Dio e in quanto tali vanno rispettate”.

Prima della gara, il presidente Lipari ha omaggiato alla società ospitante e all’assessore del Comune di Capaci, Orazio Vassallo, presente in occasione del calcio d’inizio della partita tra “Nou Camp Capaci” e “Scricchioli d’oro”, i gagliardetti della “Nazionale del Mediterraneo” progetto che ha al suo interno anche il Dipartimento Culturale e dei Diritti Umani della “Nazionale del Mediterraneo” realizzato grazie anche alla collaborazione del Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI e alla clinica Triolo-Zancla di Palermo che lo rappresenta e sponsorizza.

Per la cronaca, la gara si è conclusa con il risultato di 4 a 2 per gli “Scricchioli d’oro”, ma il clima di autentico fair play in campo è stato il vero vincitore in ricordo di ogni donna vittima di violenza.

Luogo: Campo di calcio "Nou Camp", Via Coste, 11, CAPACI, PALERMO, SICILIA

