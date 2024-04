La restituzione di un pezzo di storia legata agli scrittori siciliani e in questo caso a Giuseppe Antonio Borgese, autore eclettico, versatile, moderno e che fu uno delle personalità più autorevoli del primo Novecento italiano. Con l’opera “Romanzi e racconti di Giuseppe Antonio Borgese” che porta le firme di Librizzi e Salvatore Ferlita, (edito La Nave di Teseo) è possibile far rivivere Borgese, “con il suo gesto atletico della scrittura, in un’Italia che annegava in un mare di melassa calligrafica e la sua posizione scomoda antifascista- dice Ferlita- e che ha segnato anche la prima forma di emigrazione linguistica, visto che in America scriverà le sue opere in inglese”

“Borgese sarebbe felice di quest’opera che abbraccia tutta la sua opera narrativa- dice Gandolfo Librizzi- che oggi colma un vuoto per chi vuole conoscere in maniera sistematica l’opera del grande autore”.

L’opera dedicata Borgese sarà presentata in prima nazionale, domenica 14 aprile alle ore 18,30 presso Palazzo del Poeta di Palermo nell’ambito della rinomata rassegna letteraria “Un tè con l’ Autore”, curata da Rosa Di Stefano.



Tra le interviste e i dialoghi con gli autori, anche un maestro Maurizio Piscopo con un brano inedito scritto ad hoc per questo evento dal titolo “La ballata di Antonio Borgese”.

Letture di Francesca Vaccaro.

Ingresso libero, preferibile la prenotazione attraverso il numero dedicato 3891072495.

Luogo: Palazzo del Poeta, Via Seminario Italo Albanese , 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

