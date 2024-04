Si è tenuto il primo incontro dell’Osservatorio Paritetico Aziendale previsto dal Protocollo delle Relazioni Industriali di Sonatrach Raffineria Italiana. All’incontro, convocato presso la Raffineria di Augusta, erano presenti le Segreterie Nazionali di FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL – rappresentate rispettivamente da William Schirru, Sebastiano Tripoli e Maurizio Don – le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU Raffineria di Augusta e RSU Depositi) e la Direzione di Sonatrach Raffineria Italiana rappresentata dal Direttore del Personale, Mirko Ranieri, e dal Responsabile delle Relazioni Industriali, Gianfranco Amalfi. Sono state esaminate diverse tematiche, tra cui: salute, sicurezza, ambiente ed efficienza energetica, politiche formative, politiche di genere e pari opportunità nonché i progetti strategici della Società. L’incontro, che ha carattere di informazione e di consultazione sulle strategie aziendali, si è svolto in un quadro di trasparenza e di relazioni industriali positive. La costituzione dell’Osservatorio Paritetico si inserisce nell’ambito delle iniziative legate all’adozione da parte dell’azienda di un modello di partecipazione innovativo in grado di favorire occasioni di informazione e confronto e di valorizzare la contrattazione di secondo livello. Tale modello pone le basi sul consolidato patrimonio di esperienze e di positive relazioni industriali e garantisce una migliore aderenza al nuovo assetto societario e organizzativo. Nella seconda parte della giornata, anche alla presenza delle Segreterie Territoriali delle tre OO.SS. si è tenuto, inoltre, un seminario dedicato al tema della contrattazione partecipata della quale azienda e sindacato puntano a creare i presupposti. Ad intervenire è stato Michele Faioli, professore di diritto del lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, le Segreterie Nazionali e Vittorio Paolo Desiati, Responsabile delle Relazioni Industriali di Confindustria Energia. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie esprimono soddisfazione per i lavori svolti dall’Osservatorio Paritetico e per le iniziative promosse, definendole come un ulteriore passo in avanti verso il consolidamento delle relazioni industriali e il progressivo sviluppo di una cultura partecipativa coerente con il ruolo centrale dei lavoratori nel perseguimento della competitività aziendale.

