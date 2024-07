Sul tracciato del Mugello arriva il primo podio stagionale di Beppe Fascicolo. Il pilota veneto, al volante della Lamborghini Huracàn GT3 EVO2 del team Imperiale Racing, si è classificato terzo nella classe GT3 Am nella prova Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo andata in scena sul circuito toscano. A festeggiare con lui sul podio erano i compagni Alexander Bowen e la new entry Dmitriy Gvazava.

“È stato un weekend bellissimo – ha dichiarato il pilota trevigiano – iniziato con qualche difficoltà alla ricerca del set up corretto della vettura. Non avendo partecipato ai test precedenti, non avevo riferimenti. La qualifica che ho disputato poi non rientra tra le mie migliori prestazioni, ma fortunatamente dopo il debriefing con il team e con gli ingegneri siamo riusciti a trovare l’equilibrio per avere una vettura stabile e performante per tutta la durata della gara”.

“La corsa, caratterizzata dall’ingresso di 3 Safety Car – ha continuato il portacolori di Imperiale Racing – è stata molto bella e combattuta dall’inizio alla fine e per buona parte del tempo siamo stati anche al comando. Alla fine, è arrivato un terzo posto, ma siamo molto contenti, perché era il nostro obiettivo e anche perché rappresenta il primo podio della stagione. Obiettivo raggiunto grazie ai miei due compagni Dimitri e Alex che hanno svolto un ottimo lavoro e mi hanno anche supportato. Il campionato è molto difficile e impegnativo e l’equipaggio che ha vinto è sicuramente molto forte. I due ragazzi che sono con me in questa esperienza sono giovani ma sono due professionisti veri e propri. Ringrazio tutti quelli che mi seguono e che continuano a sostenermi. Il loro sostegno è una forza che mi aiuta e mi stimola a continuare a questi livelli”.

A complicare il weekend anche le condizioni di salute: ancora convalescente dopo la frattura della costola, Fascicolo è riuscito a sconfiggere tutti i timori e guidare alla grande. “Se sono riuscito a portare a termine questa prova è merito del centro Marusia di Conegliano che mi ha rimesso in piedi in queste quattro settimane”.

Il prossimo impegno con la serie Endurance è in programma dal 6 all’8 settembre sul tracciato di Imola, ma prima, dal 23 al 25 agosto, Fascicolo tornerà in pista sempre con il Campionato Italiano Gran Turismo, questa volta nella versione Sprint, ancora una volta al Mugello.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.