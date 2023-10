Proseguono i lavori di sfalcio, pulizia delle aree a verde, potatura degli alberi e riqualificazione

delle fontane al cimitero comunale di Priolo.

Gli interventi sono in corso sia all’interno sia nell’area esterna del cimitero.

Previsto anche un addobbo floreale; sono state messe a dimora nuove piante, in particolare nella

zona dove è stato realizzato l’asfalto stampato con il simbolo del Comune di Priolo Gargallo.

Nei lavori di manutenzione del verde è compresa anche la pulizia e la riqualificazione della

stradina adiacente al camposanto, spesso oggetto di abbandono di rifiuti.

La strada verrà utilizzata come ulteriore parcheggio nel periodo della commemorazione dei defunti

e successivamente chiusa con una sbarra per evitare che si trasformi nuovamente in discarica

abusiva.

